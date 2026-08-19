Komentarz walutowy – słabszy dolar i wyprzedaż w USA

W ostatnim czasie mogliśmy obserwować pewną zależność – gdy rosły ceny ropy, spadały ceny złota i umacniał się dolar. Było to też zazwyczaj niekorzystne dla giełd, choć nie zawsze. Teraz z tej układanki wyłamał się dolar, który traci na wartości.

Ogólnie sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wygląda na bliską jakiegokolwiek rozwiązania. Rynek przestał wierzyć już w jakiekolwiek zapowiedzi (i tak robił to zbyt długo), a do tego za chwilę wygasa 60-dniowe zawieszenie broni. Co prawda miało ono bardziej charakter formalny i nie musi mieć bezpośrednich konsekwencji, ale jednak w momencie jego podpisania intencją było wypracowanie trwałego porozumienia. Na ten moment absolutnie nie ma na to widoków. Choć żadnej ze stron nie zależy raczej na zdecydowanej eskalacji, to jednak utrzymywanie się takiej sytuacji rodzi jej ryzyko. Efekt to ponownie drożejąca ropa. Może nie gwałtowanie, ale jesteśmy jednak w okolicach 90 dolarów za baryłkę wobec 70 całkiem niedawno.

Natomiast przestało to pomagać dolarowi. Relacja wynikała z tego, że USA będąc eksporterem netto energii będzie na całej sytuacji relatywnie wygrywać. Tymczasem ostatnie dane pokazują c innego (choć oczywiście w dużej mierze z innych powodów). Po słabym NFP, miękkich danych o inflacji, słabej sprzedaży, wczoraj doszły słabsze dane o produkcji i rozpoczętych budowach domów. Nie jest to na ten moment żadna katastrofa, ale jednak obraz się zmienia. Założenia o relatywnej sile gospodarki USA – i związanej z nią potencjalnie restrykcyjnej polityce Fed – wyparowują.

W konsekwencji na parze EURUSD notujemy już okolice poziomu 1,16. Co prawda nadal jest to wielomiesięczna konsolidacja, ale dolar nie wykorzystał szansy na wyjście z tej konsolidacji po mocniejszej stronie. Na Wall Street wczoraj notowaliśmy przecenę, która kontynuowana była dziś w Azji, choć dla rynku walut na ten moment ma to mniejsze znaczenie. Odbija się jednak nieco na notowaniach złotego. Po wypowiedzi prezesa Glapińskiego o chęci złożenia wniosku o obniżkę stóp poziom 4,30 na EURPLN stał się podłogą, podczas gdy wcześniej był sufitem.

Dziś rynek czeka przede wszystkim na protokół z ostatniego posiedzenia Fed (20:00). Przypomnijmy, że trzech członków głosowało wtedy za podwyżką stóp. Od czasu posiedzenia napłynęły jednak głównie gołębie argumenty dlatego dokument może mieć nieco mniejsze znaczenie. Tymczasem o godzinie 9:10 euro kosztuje 4,33 złotego, dolar 3,73 złotego, funt 5,06 złotego, zaś frank 4,60 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA

Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl