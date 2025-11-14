Komentarz walutowy: Wielka Brytania z fiskalnym problemem

Brytyjski rynek obligacji skarbowych (Gilt) jest pod presją, a rentowności wzrosły na otwarciu po doniesieniach, że Rachel Reeves zrezygnuje z planów podwyższenia podatku dochodowego. Nie jest jasne, czy dotyczy to wszystkich progów podatkowych, czy tylko podstawowej stawki, ale szacunki wskazują na lukę fiskalną około £30 mld, którą trzeba będzie zapełnić w mniej niż dwa tygodnie. W efekcie rentowności wzrosły znacząco, szczególnie na dłuższych terminach — 10-letnie o 10 pb, 2-letnie o 9 pb, a 30-letnie o 12 pb. Rynek obligacji wyraża ostrzeżenie, że rząd nie może polegać wyłącznie na opodatkowaniu bogatych i będzie musiał albo rozszerzyć bazę podatkową, albo obciąć wydatki.

Kurs funta z tego powodu jest dziś najsłabszy wśród walut G10, oscylując w okolicach 1,31 USD, choć pozostaje powyżej minimów z tego tygodnia. Słabość brytyjskiej waluty i rynek Giltów wynikają z niepewności politycznej i budżetowej, gdzie od miesięcy pojawiają się sprzeczne komunikaty o możliwych podwyżkach podatków, likwidacji reform świadczeń, i cofnięciu limitów na świadczenia na drugie dziecko. Rynek liczy na klarowność przed budżetem 26 listopada, którego brak może skończyć się znaczącymi perturbacjami.

Na rynkach globalnych nastroje są słabe, zwłaszcza w USA, gdzie obawy o wysokie wyceny spółek technologicznych i spadające oczekiwania na cięcie stóp przez Fed powodują spadki na giełdach. W czwartek spadki dotknęły przede wszystkim sektor dóbr konsumenckich i technologii, a duże przeceny zanotowały spółki takie jak Robinhood, Walt Disney, Coinbase i Tesla. Indeks „Magnificent 7” największych spółek technologicznych testuje obecnie poziom średniej kroczącej z 50 dni, co może zwiastować dalsze spadki jeśli zostanie przebita, albo powrót do długoterminowych wzrostów w odwrotnej sytuacji.

Na co zwracać uwagę podczas dzisiejszej sesji? Dzisiaj w kalendarzu publikacji ekonomicznych najważniejszym wydarzeniem będzie raport PKB za trzeci kwartał 2025 roku ze strefy euro. Będzie to drugi z trzech odczytów. Oczekiwania wskazują na lekki wzrost w ujęciu kwartalnym oraz nieco niższą dynamikę wzrostów w ujęciu rocznym w porównaniu z odczytami za drugi kwartał 2025 roku. Następnie uwaga inwestorów przeniesie się za ocean, gdzie poznamy przemówienia kolejnych przedstawicieli FOMC — Bostica, Schimda oraz Logana. Wczorajsze wypowiedzi okazały się istotne, ponieważ bankierzy zaczynają opowiadać się za wstrzymaniem dalszych cięć stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu Fed. Obecnie prawdopodobieństwo obniżki wynosi zaledwie 52% - spadek z 94% miesiąc temu. W Polsce finalny odczyt inflacji za październik wypadł zgodnie z pierwszym odczytem na poziomie 2,8% r/r. Sama złoty natomiast wyhamowuje dzisiaj część wzrostowego momentum, które obserwowaliśmy w tym tygodniu.

Dział Analiz XTB