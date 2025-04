Komentarz walutowy: Wzmożona niepewność przed wprowadzeniem ceł

Na dzisiejszej sesji należy spodziewać się wzmożonej zmienności na parze EURUSD. Pierwsza część dnia będzie przebiegać pod znakiem publikacji danych PMI przemysłowych dla Europy. Wstępne odczyty z zeszłego tygodnia zaskoczyły pozytywnie, wskazując na poprawę sytuacji przemysłu w Europie w stosunku do oczekiwań. Dalej jednak wartość indeksu pozostaje poniżej 50 pkt dla głównych gospodarek Europy i na razie ciężko jest spodziewać się, że wartość wyjdzie skokowo powyżej tego poziomu. Co więcej na europejskim przemyśle mogą zacząć ciążyć zapowiadane przez Trumpa cła handlowe, które mają wejść w życiu już jutro tj. 2 kwietnia.

Dla rynków najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia będą aktualizacje dotyczące sytuacji panującej w handlu międzynarodowym. Polityka Trumpa w kwestii nakładania ceł pozostaje bardzo nieprzewidywalna. Jednym ze scenariuszów pozostaje nagłe poluzowanie zapowiadanych ceł w odpowiedzi na uzyskanie przez USA satysfakcjonujących umów międzynarodowych. Taryfy handlowe pozostają jednym z mocniejszych narzędzi negocjacyjnych, a Trump udowadniał już, że bardziej niż na konsekwencji politycznych zapowiedzi zależy mu na uzyskiwaniu swoich celów. Stąd można liczyć na to, że i tym razem cła handlowe pozostaną dla Trumpa narzędziem twardych negocjacji.

Mimo to na razie wiele wskazuje na dużo gorszy dla rynków scenariusz. Na razie prezydent sprawia wrażenie mocno nastawionego na podtrzymanie zapowiadanych ceł, co w efekcie może doprowadzić do efektu domina i spowodować globalną wojnę handlową.

W efekcie niepewności spowodowanej potencjalną wojną handlową traderzy na kontraktach terminowych po raz pierwszy od początku 2025 roku zajęli w większości krótkie pozycje na dolarze, wskazując na niedźwiedzi sentyment do waluty. Choć bilans pozycji na kontraktach terminowych nie jest kluczową zmienną wpływającą na notowania walut, informacja ta może pomóc w odczuciu ogólnego sentymentu rynku, szczególnie w tak niepewnym otoczeniu, jak obecne.

Stąd dziś należy spodziewać się szczególnej zmienności na dolarze (w pierwszej połowie sesji prawdopodobne ruchy są także na parze EURUSD wobec napływających danych z europejskich gospodarek).

Dziś ok. 9:40 za euro płacimy 4,1874 zł, za dolara 3,8772 zł, a funt brytyjski notowany jest na poziomie 5,0032 zł.

Dział Analiz XTB