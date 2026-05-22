📆Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (22.05.2026)

Nadchodzący, a zarazem ostatni poniedziałek maja przyniesie nieco oddechu na globalnych rynkach finansowych ze względu na dzień wolny i zamknięte rynki w USA (Memorial Day), Wielkiej Brytanii, Hongkongu oraz Korei Południowej. Z drugiej strony, spokój ten może być złudny. W dalszym ciągu pozostajemy w trybie silnego napięcia sytuacji na Bliskim Wschodzie, a nadchodzący tydzień przyniesie potężną dawkę danych makroekonomicznych, które zadecydują o nastrojach inwestorów w najbliższym czasie.

Na pierwszy plan wysuną się: wciąż preferowana przez Fed miara inflacji (PCE), fala odczytów CPI z Europy oraz kluczowe komentarze bankierów centralnych. Wobec impulsów, które czekają nas w przyszłym tygodniu, warto już teraz zwrócić szczególną uwagę na trzy instrumenty: US500, EURUSD oraz USDJPY.

US500 (S&P 500 fut.)

Amerykański indeks szerokiego rynku, czyli S&P 500, stoi w obliczu kluczowego testu odporności. Po względnym uspokojeniu i ponownym zbliżeniu się do historycznych szczytów, uwaga inwestorów przenosi się na nadchodzący czwartek, kiedy opublikowany zostanie potężny pakiet danych z USA. Z perspektywy polityki monetarnej najważniejszy będzie kwietniowy raport o dochodach i wydatkach Amerykanów zawierający wskaźnik inflacji PCE – ulubioną miarę cenową Rezerwy Federalnej (choć z Kevinem Warshem na czele może się to szybko zmienić).

Odczyt ten da jednoznaczny sygnał dotyczący przestrzeni do ewentualnych zmian stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Tego samego dnia poznamy również dane o PKB, zamówieniach na dobra trwałe oraz tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Choć dla wielu inwestorów niedawna publikacja Nvidii zakończyła główną część sezonu, kilka ważnych spółek, takich jak Salesforce, Dell, Cosco czy Snowflake, opublikuje swoje wyniki w nadchodzącym tygodniu.

EURUSD

Główna para walutowa znajdzie się pod wpływem bezpośredniego starcia narracji makroekonomicznych między USA a strefą euro. O ile nadchodzący czwartek upłynie pod dyktando amerykańskiego PCE, o tyle przyszły piątek przyniesie prawdziwy potop danych ze Starego Kontynentu.

Z racji końca miesiąca, w piątek poznamy wstępne odczyty inflacji CPI za maj z kluczowych gospodarek strefy euro: Niemiec, Francji, Włoch oraz Hiszpanii. Dane te zostaną uzupełnione o raporty PKB między innymi z Francji i Włoch. Dzień wcześniej, w czwartek, opublikowane zostaną wskaźniki zaufania gospodarczego i konsumenckiego w strefie euro. To jednak nie wszystko, gdyż również w czwartek poznamy popularne minutes z poprzedniego posiedzenia EBC, które będą szczególnie warte uwagi ze względu na silne oczekiwania rynku na czerwcową podwyżkę stóp procentowych.

USDJPY

Japoński jen wkracza w fazę podwyższonej zmienności, napędzaną zarówno czynnikami monetarnymi, jak i istotnymi wydarzeniami o charakterze geopolitycznym. Bank Japonii już od dawna wskazuje na potencjalną podwyżkę, która jest związana z ryzykiem wysokiej inflacji, choć ostatnie dane dla całego kraju pokazały bardzo niskie odczyty. Jednocześnie sama gospodarka znajduje się na krawędzi możliwego spowolnienia, a rynek wycenia niemal 100 procent pewności podwyżki do końca lipca.

W przyszłą środę będziemy mogli usłyszeć prezesa BoJ, Kazuo Uedę, który może dać pewność dotyczącą podwyżki lub kompletnie ją wykluczyć. Z kolei w piątek poznamy dane inflacyjne dla regionu Tokio wraz z raportami o stopie bezrobocia, produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Sentyment będzie również kształtowany poprzez wtorkowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych grupy Quad w New Delhi, natomiast w piątek rozpoczyna się prestiżowy szczyt obronny w Singapurze z udziałem między innymi Sekretarza Obrony USA Pete'a Hegsetha.