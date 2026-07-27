Komputery kwantowe coraz bliżej biznesu. Rigetti i HPE wykonują ważny krok

Dzisiejszy dzień przynosi kilka ciekawych informacji z rynku technologii kwantowych. Najpierw uwagę inwestorów zwróciły doniesienia dotyczące D-Wave Quantum i rozszerzenia współpracy z AT&T, a teraz kolejny ważny ruch wykonały Rigetti Computing oraz Hewlett Packard Enterprise (HPE). Obie firmy ogłosiły współpracę przy rozwoju systemów, które mają połączyć możliwości komputerów kwantowych z klasyczną infrastrukturą obliczeniową.

To kolejny sygnał, że największe firmy technologiczne coraz mocniej przygotowują się na moment, w którym komputery kwantowe przestaną być wyłącznie projektem badawczym, a zaczną znajdować pierwsze realne zastosowania. Na tym etapie nie chodzi jeszcze o zastąpienie obecnych superkomputerów, ale o stworzenie rozwiązań, w których technologie kwantowe będą współpracować z istniejącymi systemami.

Współpraca Rigetti i HPE ma właśnie taki charakter. Firmy chcą stworzyć hybrydowe środowisko obliczeniowe, które połączy procesory kwantowe Rigetti z infrastrukturą wysokiej mocy obliczeniowej rozwijaną przez HPE. Tego typu podejście może okazać się najbardziej praktyczną drogą rozwoju rynku, ponieważ pozwala stopniowo wykorzystywać możliwości komputerów kwantowych bez konieczności całkowitego przebudowywania obecnej infrastruktury.

Dla Rigetti to ważny krok, ponieważ firma próbuje przejść od samego rozwijania technologii do budowania realnych zastosowań biznesowych. Partnerstwo z jednym z największych dostawców zwiększa jej widoczność i pokazuje, że rynek zaczyna szukać sposobów na wykorzystanie komputerów kwantowych poza laboratoriami.

Nie oznacza to oczywiście, że technologia kwantowa jest już gotowa do masowej adopcji. Przed branżą nadal pozostaje wiele wyzwań związanych ze skalowaniem rozwiązań, stabilnością działania oraz kosztami. Jednak podobnie jak w przypadku sztucznej inteligencji, rozwój całego ekosystemu może być równie ważny jak sama technologia.

Dla inwestorów najważniejszy jest fakt, że coraz więcej dużych firm technologicznych zaczyna angażować się w budowę infrastruktury wokół komputerów kwantowych. Rynek nie czeka już wyłącznie na przełomowy procesor kwantowy, ale coraz częściej koncentruje się na tym, kto zbuduje rozwiązania, które będzie można faktycznie wykorzystać.

Źródło: xStation5