Dolar przed szansą – LIVE 7:50

- US100 nie może odbić od 29000
- GOLD nadal pod presją
- OIL rośnie o 5% wobec nowych ataków
- US100 nie może odbić od 29000
- GOLD nadal pod presją
- OIL rośnie o 5% wobec nowych ataków
W dzisiejszym webinarze:
- Silne cofnięcie na indeksach
- Dolar zyskuje, złoto traci na mocnych danych
- Rynki czekają na SpaceX
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Podsumowanie dnia: Nasdaq traci ponad 3%, metale i Bitcoin spadają 📌 Dolar straszy?
NFP: Punkt zwrotny dla dolara i początek korekty na rynku akcji?
PILNE 🗽NFP z USA powyżej prognoz, Wall Street w odwrocie
Komentarz walutowy: Co może zakłócić spokój na rynku walutowym?
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