Konferencja Jerome Powell - Kluczowe wypowiedzi

30.03.2026 - Prezes FEDu przemawiał dziś na konferencji, w budynku Uniwersytetu Harvard.
Najważniejsze wypowiedzi Jerome Powella:
- "Wydarzenia na bliskim wschodzie z pewnością wpłyną na ceny benzyny"
- "Cła miały jednorazowy wpływ na inflację"
- "Oczekiwania inflacyjne pozostają mocno zakotwiczone"
- "FOMC jest świadome szerszego kontekstu inflacyjnego"
- "Miękkie lądowanie mieliśmy w 2024 roku"
- "FOMC osiągnie swój cel inflacyjny na poziomie 2%"
- "FED nie posiada narzędzi do zaadresowania szoku podażowego"
- "Nic nie wskazuje na to by poprzednie wykupy obligacji przez FED były czynnikiem pro-inflacyjnym"
