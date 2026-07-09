Konferencja NBP (LIVE) 🔴

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe w Polsce na niezmienionym poziomie (st. referencyjna: 3,75%), zgodnie z oczekiwaniami rynku. Właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa prezesa NBP, prof. Adama Glapińskiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji oraz ocenę sytuacji gospodarczej w kraju. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze uwagi prezesa NBP.
Najważniejsze komentarze prof. Adama Glapińskiego:
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Inflacja w czerwcu spadła do 2,5% (z 3,1% w maju), do środka celu inflacyjnego NBP. Inflacja pozostaje zatem od roku w celu NBP. W najbliższych kwartałach CPI może wzrosnąć ze względu na powrót opodatkowania na paliwo, choć ma pozostać mimo wszystko w celu (2,5% +/- 1 punkt procentowy).
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Czynniki które wpłyną na inflację: 1) ceny surowców energetycznych (ropa, gaz, węgiel) pozostają droższe niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie; 2) dalszy wzrost PKB (powyżej 3,5% w 2026 i ok. 3% w 2027); 3) spadające tempo wzrostu płac (obecnie na 5-letnich minimach); 4) kształtowanie się polityki fiskalnej.
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Wzrost gospodarczy aktualnie nie generuje dodatkowej presji inflacyjnej.
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Zdaniem prof. Glapińskiego, członkowie RPP to "ostrożne gołębie"; sam prezes NBP uważa siebie za "mniej ostrożnego" i dostrzega możliwość gołębich ruchów po wakacjach.
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Obniżki stóp procentowych są prawdopodobne ("w późniejszej części roku"), a ostrożność Rady powinna stopniowo topnieć do połowy przyszłego roku.
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Aktualny kurs złotego nie jest żadnym problemem NBP. Prof. Glapiński przyznał, że przetasowania na rynku walutowym to głównie wynik przepływów w stronę dolara.
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Prof. Glapiński "może jest jedynym członkiem RPP", który już teraz dostrzega obniżkę przed końcem 2026 roku. Więcej można się spodziewać w I połowie 2027.
Prezes Glapiński po stronie "gołębi"; EURPLN najwyżej od listopada 2024 roku 🚀
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