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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:41 · 5 sierpnia 2026

Zapasy ropy w USA rosną 📈🛢️

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych

16:30 - Tygodniowe dane o zmianach w zapasach ropy i destylatów USA

  • Ropa: +2,48 mn b/d (Poprzednio: -7,17 mn b/d)
  • Benzyna: -1,64 mn b/d (Poprzednio: +0,01 mn b/d)
  • Destylaty: -3,473 mn b/d (Poprzednio: 1,06 mn b/d)

Zmiany zapasów w tym tygodniu dokładnie odzwierciedlają równowagę mocy rafineryjnych w USA. Duży odpływ normalizuje się w kolejnym tygodniu, przeradzając się w kolejny wzrost.

Najmniejszym wąskim gardłem amerykańskiego przemysłu naftowego pozostają moce rafineryjne. Ceny benzyny i ich wyniki mogą się utrzymać pomimo wzrostu rezerw liniowych – ponieważ nie są one przetwarzane wystarczająco szybko.

Warto pamiętać, że za Cieśniną Ormuz pozostają nie tylko złoża węglowodorów, ale także równie cenne, ale znacznie mniej „elastyczne” moce rafineryjne.

Biorąc pod uwagę utrzymującą się presję na ceny ropy naftowej, pomimo swoich szerszych implikacji, wzrost zapasów może być impulsem do kontyułowania trendu spadkowego.

OIL (D1)

 

Źródło: xStation5

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę.

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