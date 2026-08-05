Zapasy ropy w USA rosną 📈🛢️

16:30 - Tygodniowe dane o zmianach w zapasach ropy i destylatów USA
- Ropa: +2,48 mn b/d (Poprzednio: -7,17 mn b/d)
- Benzyna: -1,64 mn b/d (Poprzednio: +0,01 mn b/d)
- Destylaty: -3,473 mn b/d (Poprzednio: 1,06 mn b/d)
Zmiany zapasów w tym tygodniu dokładnie odzwierciedlają równowagę mocy rafineryjnych w USA. Duży odpływ normalizuje się w kolejnym tygodniu, przeradzając się w kolejny wzrost.
Najmniejszym wąskim gardłem amerykańskiego przemysłu naftowego pozostają moce rafineryjne. Ceny benzyny i ich wyniki mogą się utrzymać pomimo wzrostu rezerw liniowych – ponieważ nie są one przetwarzane wystarczająco szybko.
Warto pamiętać, że za Cieśniną Ormuz pozostają nie tylko złoża węglowodorów, ale także równie cenne, ale znacznie mniej „elastyczne” moce rafineryjne.
Biorąc pod uwagę utrzymującą się presję na ceny ropy naftowej, pomimo swoich szerszych implikacji, wzrost zapasów może być impulsem do kontyułowania trendu spadkowego.
OIL (D1)
Źródło: xStation5
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