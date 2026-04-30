PILNE: Wzrost PKB w USA poniżej oczekiwań, poprawa na rynku pracy! 🚨

14:30 - Dane gospodarcze z USA (Marzec):

Inflacja (PCE)

Inflacja PCE (m/m): 0,7% (Oczekiwano: 0,7%; Poprzednio:0,4%)

Inflacja PCE (y/y): 3,5% (Oczekiwano: 3,5%; Poprzednio: 2,8%)

Inflacja PCE - Bazowa (m/m): 0,3% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio:0,4%)

Inflacja PCE - Bazowa (y/y): 3,2% (Oczekiwano: 3,2%; Poprzednio:3%)

Rynek Pracy

Wnisoki o zasiłek (wstępne): 189k (Oczekiwano: 213k; Poprzednio: 214k)

Wnioski o zasiłek (ponowne): 1,785k (Oczekiwano: 1,820k; Poprzednio: 1,821k)

Koszty zatrudnienia (q/q): 0,9% (Oczekiwano: 0,8%; Poprzednio: 0,7%)

Przychody osobiste (m/m): 0,6% (Oczekiwano: 0,3%; Poprzednio: -0,1%)

Wydatki osobiste (m/m): 0,9% (Oczekiwano: 0,9%; Poprzednio: 0,5%)

Wzrost gospodarczy

PKB (q/q): 2% (Oczekiwano: 2,3%; Poprzednio: 0,5%)

Deflator PKB: 3,6% (Oczekiwano: 3,8%; Poprzednio: 3,7%)

Rynek otrzymał bardzo dużą dawkę danych makroekonomicznych, z aż trzech kluczowych obszarów. Inflacja okazała się dokładnie w celu inflacyjnym w każdym badanym ujęciu - jednak trzeba zauważyć że w ujęciu standardowym, PCE wciaż wyraźnie wzrosło.

Dużym zaskoczeniem jest miks danych PKB oraz z rynku pracy. Wnioski o zasiłek niespodziewanie i bardzo wyraźnie spadły. Co szczególnie istotne - spadły, i to dużo również wnioski "ponowne" co może wskazywać na bardziej strukturalną niż chwilową poprawę.

Tendecję tą cześciowo potwierdza nie tylko wzrost kosztów zatrudnienia ale również wzrost przychodów i wydatków osobistych - z czego przychody wzrosły 2 razy bardziej od oczekiwań.

Zaskoczeniem w tym kontekście jest PKB, które przyśpieszyło po fatalnym Q4 - jednak wzrost okazał sie poniżej oczekiwań.

Dane z USA, wydają się pokazywać zbliżoną tendęcje to tych z europy - wzrost gospodarczy zaczyna coraz bardziej pokazywać oznaki słabości, co potwierdza słabszy niż wielu analityków oczekiwało - wzrost inflacji.

Indeks Dolara notuje niewielki spadek po publikacji danych.

USDIDX (D1)

Źródło: xStation5