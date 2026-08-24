Konflikt Handlowy USA - Kanada

Nie jest już przesadą powiedzieć, że relacje handlowe oraz dyplomatyczne USA i Kanady znalazły się w najpoważniejszym impasie od wejścia w życie porozumienia USMCA.

USDCAD - Wykres (D1)

Kurs USDCAD wzrósł o ok. 0,3% po opublikowaniu tej informacji, choć warto zauważyć, że para była już wyprzedana pod względem RSI. Źródło: xStation 5

Po fiasku negocjacji administracja amerykańska nałożyła 50-procentowe cła na kanadyjskie towary o wartości około 20 mld USD rocznie. Ottawa zawiesiła rozmowy i zapowiedziała proporcjonalny odwet od 8 września.

Nowe amerykańskie taryfy obejmują m.in. wino, nabiał, meble, cement, odzież, sprzęt wędkarski i hokejowy.

USA stosują już 50-procentowe cła na kanadyjską stal i aluminium, taryfy na samochody i komponenty niezawierające wystarczającego udziału amerykańskiej produkcji, a także opłaty na drewno konstrukcyjne i część wyposażenia wnętrz.

W przeciwieństwie do wcześniejszych restrykcji dotyczą również towarów spełniających reguły USMCA.

Wyłączono jednak energię, potas, część surowców o znaczeniu strategicznym, samoloty cywilne oraz produkty objęte już odrębnymi cłami “sektorowymi”.

W tym kontekście na usta ciśnie się pytanie, co dokładnie USA próbują osiągnąć, całkowicie niesprowokowanie i bezcelowo antagonizując Kanadę, wobec której, mimo ogromnej dysproporcji, USA wciąż mają lokalne, ale bardzo poważne zależności.

Kanada przygotowuje odpowiedź.

Cła odwetowe mają być wymierzone w m.in: amerykańską stal, produkty mleczne, maszyny rolnicze, sprzęt AGD, elektronikę oraz wyroby papiernicze.

Rząd w Ottawie utrzymuje ponadto 25-procentowe cła odwetowe na amerykańską stal, aluminium i samochody, obejmujące import o wartości aż 51,4 mld dolarów kanadyjskich.

Negocjatorzy byli jeszcze w ubiegłym tygodniu blisko częściowego porozumienia. Rozmowy załamały się jednak na kwestiach technicznych i politycznych. Strony nie mogły uzgodnić sposobu obliczania udziału amerykańskich komponentów w pojazdach czy restrykcji dot. nabiału.

Mimo że rozmowy dotyczyły głównie kwestii handlowych i gospodarczych, to nie można przejść obojętnie obok postulatów, które dość jasno godzą w kanadyjską suwerenność. USA zażądały prawa weta przy kolejnych umowach handlowych podpisywanych przez Kanadę oraz zażądały usunięcia statusu języka francuskiego jako urzędowego w Quebecu.

Stawka jest wysoka

Wartość dwustronnego handlu towarami i usługami wyniosła w 2025 r. około 872 mld USD.

USA wyeksportowały do Kanady towary i usługi za ok. 426 mld USD, importując około 446 mld USD.

Zależność pozostaje jednak wyraźnie asymetryczna. Stany Zjednoczone odpowiadają za ponad dwie trzecie kanadyjskiego eksportu. Dla USA Kanada jest największym lub jednym z największych partnerów handlowych, lecz eksport do niej stanowi zaledwie około 1,5 proc. amerykańskiej gospodarki.

Wyjątkiem jest energia

Kanada dostarcza około 63% importowanej przez USA ropy naftowej. Wyłączenie energii z nowych ceł pokazuje, że Waszyngton chce zwiększyć presję na Ottawę bez dalszego destabilizowania własnych rafinerii i cen paliw.

Najgroźniejszym precedensem (poza próbą pozbawienia Kanady suwerenności) nie jest jednak sama wartość nowych ceł, lecz stopniowe osłabianie USMCA. Umowa ta stanowi fundament wymiany handlowej na całym kontynencie i jest jednym z niewielu pozostałych powodów dla których Kanada i Meksyk handlują bardziej z USA niż np. z Chinami.

Ośrodki analityczne szacują że jeżeli konflikt rozszerzy się na większość handlu, Kanada może stracić od 1-4% PKB, w zależności od skali restrykcji.

Obie strony mają powody do zawarcia kompromisu