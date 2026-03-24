Koniec hossy AI: akcje Microsoft tracą 30% od szczytów, powtórka z 2022 roku?

Ostatnia przecena Microsoftu i całego sektora technologicznego nie jest przypadkowym epizodem, lecz efektem zderzenia dwóch światów: wieloletniej narracji o rewolucji AI z coraz bardziej wymagającą rzeczywistością makroekonomiczną. Inwestorzy, którzy jeszcze niedawno bez większych zastrzeżeń finansowali wyścig na infrastrukturę sztucznej inteligencji, dziś zaczynają zadawać znacznie bardziej konkretne pytania o trwałość wzrostów w kontekście możliwego spowolnienia gospodarki globalnej, także Stanów Zjednoczonych. Choć wycena Microsoftu spadła istotnie i dziś spółka wyceniana jest na poziomie 20-krotności oczekiwanych, 12-miesięcznych zysków, akcje wciąż tanieją. Rynek wydaje się obawiać ogromnego CAPEX-u, silnej konkurencji w sektorze AI oraz cyklu, który po bessie z 2022 roku może prowadzić do trudnej sytuacji na Wall Street.

Makro wraca do gry: AI schodzi na drugi plan?

Microsoft uważany był za jednego z głównych beneficjentów trendu AI, ale jednocześnie stał się jego najbardziej wrażliwym barometrem. Spółka inwestuje dziesiątki miliardów dolarów w rozwój centrów danych, rozwój Azure i integrację narzędzi takich jak Copilot w ekosystemie produktów. Problem polega na tym, że rynek przestał już nagradzać same inwestycje i dynamikę wzrostu i oczekuje dziś widocznej monetyzacji. Podobnie znaczna ekspozycja spółki na OpenAI, konkurujące z takimi gigantami jak Anthropic Claude, Google czy Perplexity rodzi pytania nad tym, czy firma strategicznie ulokowała kapitał w odpowiednim miejscu.

To fundamentalna zmiana. Przez ostatnie dwa lata inwestorzy kupowali „obietnicę AI”, ale powli chcą widzieć konkret: marże, przychody, realne zastosowania w biznesie. Każde spowolnienie w Azure czy mniej dynamiczne tempo adopcji narzędzi AI może być traktowane jako sygnał ostrzegawczy, a nie chwilowa anomalia. Warto jednak podkreślić, że ostatnie wyniki Microsoftu były bardzo solidne i nie wskazują na spowolnienie w chmurze obliczeniowej.

Na ogólną zmianę percepcji nakłada się nowy, znacznie bardziej wymagający kontekst makroekonomiczny. Wzrost cen ropy powyżej 100 USD za baryłkę, będący efektem eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, nie jest jedynie problemem dla konsumentów, ale potencjalnym katalizatorem szerszego zaostrzenia warunków finansowych.

Historia pokazuje, że silne szoki na rynku ropy bardzo często poprzedzały recesje. Mechanizm jest prosty: droższa energia podnosi inflację, ogranicza realne dochody i zmusza banki centralne do utrzymywania wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas. W efekcie rosną rentowności obligacji, a koszt kapitału dla firm w tym technologicznych rośnie.

Dla spółek takich jak Microsoft ma to podwójne znaczenie. Z jednej strony wyższe stopy obniżają wyceny aktywów wzrostowych, które są szczególnie wrażliwe na dyskonto przyszłych przepływów pieniężnych. Z drugiej może to poprzedzać potencjalne spowolnienie gospodarcze uderza w popyt na usługi chmurowe i rozwiązania AI. Długi konflikt USA i Izraela z Iranem nie służy sektorowi technologicznemu, a dziś jest poważnym ryzykiem.

Cykl inwestycyjny

W narracji rynkowej często pomija się jeden kluczowy aspekt: AI jest jednym z najbardziej kapitałochłonnych cykli inwestycyjnych w historii sektora technologicznego. Budowa infrastruktury od chipów po centra danych wymaga gigantycznych nakładów, które muszą zostać uzasadnione przyszłym popytem. Ten popyt nie jest jednak oderwany od cyklu gospodarczego. Wręcz przeciwnie, jest od niego silnie zależny. Większość wydatków na AI pochodzi z budżetów przedsiębiorstw, które w okresach niepewności są jednymi z pierwszych obszarów podlegających optymalizacji. W scenariuszu pogorszenia koniunktury firmy mogą:

opóźniać migrację do chmury,

ograniczać eksperymenty z AI,

redukować wydatki na infrastrukturę IT.

To oznacza, że nawet jeśli sama technologia pozostaje przełomowa, jej adopcja może być znacznie bardziej cykliczna. Warto wziąć też pod uwagę, że technologiczne molochy poczyniły już ogromne inwestycje w AI.

Sektor IT pod presją. Co dalej z oprogramowanie?

Nieprzypadkowo największa presja sprzedażowa widoczna jest dziś w spółkach software’owych. To one są najbardziej uzależnione od wydatków przedsiębiorstw i najszybciej odczuwają zmiany w sentymencie biznesowym. Microsoft, ze względu na swoją ekspozycję na Azure i rozwiązania AI dla firm, znajduje się w centrum tego zjawiska. W przeciwieństwie do firm półprzewodnikowych, które korzystają z krótkoterminowego boomu inwestycyjnego, software wydaje się jeszcze bardziej zależny od trwałości popytu końcowego. Po okresie dominacji narracji i ekspansji mnożników przychodzi czas selekcji i większej dyscypliny kapitałowej.

Nie oznacza to końca historii AI. Oznacza jednak, że:

inwestorzy będą bardziej wrażliwi na dane o adopcji i monetyzacji,

spółki z wysokim CAPEX-em (wydatkami kapitałowymi) będą pod większą presją,

wyceny mogą być bardziej podatne na zmiany makro.

Microsoft przestaje być wyłącznie „liderem AI”, a zaczyna pełnić rolę testu dla całego sektora - sprawdzianu tego, czy ogromne inwestycje rzeczywiście przełożą się na trwały wzrost przychodów i zysków. Przypomnijmy, że spółki z Mag7 chcą w tym roku przeznaczć ok. 650 mld USD na infrastrukturę sztucznej inteligencji. W długim terminie kierunek wydaje się stosunkowo klarowny - sztuczna inteligencja będzie jednym z kluczowych motorów wzrostu gospodarki. Kluczową niewiadomą pozostaje jednak, czy rynek wycenił tę transformację zbyt wcześnie, albo czy skala inwestycji wyprzedza już realny, końcowy popyt? Dzisiejsza przecena Microsoftu i całego sektora AI sugeruje, że inwestorzy zaczynają traktować te pytania poważnie - nawet jeśli jest za wcześnie na ogłoszenie 'końca inwestycji w AI'.

Ryzyko koncentracji i skala inwestycji w OpeAI Microsoft zainwestował w OpenAI około 13 mld USD, ale znacznie istotniejszy jest fakt, że OpenAI odpowiada za ogromną część wykorzystania infrastruktury Azure. Wdług dostępnych danych Bloomberga nawet za blisko połowę portfela zakontraktowanych przychodów (RPO) Microsoftu w segmencie chmurowym. To tworzy sytuację, w której zależność działa w obie strony. OpenAI wskazuje wprost, że Microsoft zapewnia „istotną część finansowania i mocy obliczeniowej”, co oznacza, że rozwój modeli AI jest bezpośrednio powiązany z dostępnością infrastruktury jednego dostawcy. Jednocześnie dla Microsoftu OpenAI staje się jednym z największych klientów napędzających popyt na Azure, co oznacza koncentrację ryzyka.

Jeszcze bardziej wymagający obraz wyłania się przy spojrzeniu na skalę kosztów. OpenAI szacuje, że do 2030 roku wydatki na moc obliczeniową mogą sięgnąć około 600 mld USD, podczas gdy prognozowane przychody w tym samym okresie mają wynieść około 280 mld USD rocznie. Oznacza to, że w początkowej fazie cyklu koszty infrastruktury mogą przewyższać generowane przychody, co podważa krótkoterminową efektywność ekonomiczną całego modelu. Już dziś OpenAI wydało ponad 12 mld USD na usługi compute dostarczane przez Microsoft, a same koszty związane z obsługą modeli (inference) rosną w tempie przekraczającym 2x rok do roku. Innymi słowy, im większa skala wykorzystania AI, tym większa presja kosztowa. To stoi w kontrze do klasycznego modelu software’owego, gdzie skalowanie zwykle poprawia marże. Równolegle trwa bezprecedensowy napływ kapitału do sektora. OpenAI pozyskało około 110 mld USD w jednej rundzie finansowania, osiągając wycenę rzędu 700+ mld USD. W finansowanie zaangażowane są największe podmioty rynku od Microsoftu, przez Amazona i Nvidię, po SoftBank co pokazuje, że mamy do czynienia nie z typowym cyklem venture, lecz z inwestycjami o skali systemowej. Z perspektywy Microsoftu oznacza to, że spółka znajduje się w centrum niezwykle kapitałochłonnego układu, w którym: inwestycje w infrastrukturę są ogromne i rosnące,

popyt jest w dużej mierze generowany przez jednego kluczowego partnera,

a rentowność całego modelu zależy od przyszłej, jeszcze nie w pełni potwierdzonej monetyzacji AI. To właśnie ta dysproporcja między pewnym CAPEX-em a niepewnym tempem wzrostu przychodów buduje sporą niepewność inwestorów. Microsoft staje się jego najbardziej bezpośrednim nośnikiem ryzyka wokół potencjalnie nieefektywnych inwestycji w AI, gdzie ostatecznie liczba zwycięzców może okazać się ograniczona.

Akcje Microsoft (interwał D1)

Akcje spółki spadają prawie 33% względem historycznego szczytu z 2025 roku, co skalą przypomina 36% spadek z roku 2022. Tym razem jednak tempo wyprzedaży okazało się dużo szybsze, a wskaźnik RSI tąpnął do niespełna 30, wskazując wyprzedanie. Przyszłość pozostaje niepewna, ale nieśmiertelny faktem jest, że inwestor - by kupić akcje firmy w atrakcyjnej cenie, musi najpierw znaleźć kogoś, kto zechce je sprzedać. Jeśli do recesji nie dojdzie, konflikt z Iranem zostanie relatywnie szybko zażegnany, akcje technologiczne mogą szybciej wrócić do łask inwestorów. Ryzyko bessy jest co prawda realne, ale walory Microsoftu już się w niej znajdują; spadek rzędu ponad 30% jest dla spółki historycznie rzadkim zjawiskiem.

Źródło: xStation5