Rynki czekają na start notowań SpaceX. Po ile otworzą się akcje?

SpaceX nadal pozostaje w fazie przeddebiutowej (pre-launch) i nie rozpoczął jeszcze notowań; akcje mają otworzyć się na poziomie 175 USD na NASDAQ, wobec ceny IPO w wysokości 135 USD za akcję. Opóźnienie startu notowań przy dużych debiutach giełdowych jest standardową procedurą, która ma zapewnić płynne wejście akcji na rynek.
- Kluczowym elementem procesu jest ustalenie ceny otwarcia, czyli poziomu, przy którym popyt i podaż są możliwie zrównoważone.
- Bankierzy będą analizować zainteresowanie kupnem i sprzedażą akcji SpaceX przy różnych poziomach cenowych.
- Celem jest uniknięcie gwałtownej przeceny tuż po starcie notowań i zapewnienie względnie stabilnego początku handlu.
- Przy tak dużej ofercie jak SpaceX cały proces może potrwać kilka godzin, zanim handel faktycznie się rozpocznie.
- W przeszłości duże debiuty również startowały później: Alibaba rozpoczęła notowania ok. 3 godziny po rozpoczęciu w USA. Część ostatnich IPO zaczynała handel dopiero wczesnym opołudniem.
- Nasdaq i banki obsługujące ofertę będą chciały mieć pewność, że cena otwarcia została dobrze dobrana i że akcje nie spadną gwałtownie od razu po debiucie.
Źródło: xStation5
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