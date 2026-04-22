Koniec SQL jaki znamy? Czy Oracle i Google Cloud zmieniają zasady?

Oracle rozszerza współpracę z Google Cloud, robiąc kolejny krok w stronę głębszego połączenia sztucznej inteligencji z bazami danych. Najnowsze ogłoszenie dobrze pokazuje kierunek całego rynku. AI przestaje być osobnym narzędziem obok infrastruktury i coraz bardziej staje się jej naturalną częścią.
Najważniejszą nowością jest Oracle AI Database, czyli Agent działający w środowisku Gemini. Dzięki niemu użytkownicy mogą zadawać pytania do danych w zwykłym języku, bez potrzeby pisania zapytań w SQL. W praktyce oznacza to, że dostęp do analityki staje się dużo prostszy i szybszy, a więcej osób w firmie może realnie korzystać z danych w codziennej pracy, nie tylko zespoły techniczne.
Istotne jest też to, jak to działa pod maską. Dane nie muszą być przenoszone między systemami, ponieważ wszystko dzieje się bezpośrednio w bazie danych. To zmniejsza ryzyko, poprawia bezpieczeństwo i ogranicza opóźnienia. Dla dużych firm, które mocno zwracają uwagę na kontrolę i zgodność, to często kluczowy argument.
W szerszym kontekście widać tu wyraźny zwrot w stronę tzw. agentic AI. Chodzi o systemy, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale też pomagają wykonywać konkretne zadania i wspierają decyzje biznesowe. W połączeniu z narzędziami Google powstaje środowisko, w którym dane, modele AI i automatyzacja zaczynają działać razem jako jeden spójny system.
Równocześnie coraz mocniej widać trend multi cloud. Zamiast zamykania klientów w jednym ekosystemie, duzi dostawcy chmury coraz częściej współpracują ze sobą i budują rozwiązania działające ponad granicami platform. To zmienia sposób, w jaki firmy podchodzą do architektury IT.
W tle pozostaje też ważna zmiana perspektywy. Przewaga w AI nie wynika już tylko z tego, kto ma najlepszy model. Coraz większe znaczenie ma to, jak dobrze AI jest wpięte w dane i systemy, które faktycznie napędzają biznes.
Kluczowe wnioski
-
AI coraz bardziej staje się częścią baz danych i infrastruktury, a nie osobnym narzędziem
-
Język naturalny może zastąpić SQL jako podstawowy sposób pracy z danymi
-
Rośnie znaczenie agentów AI, które wspierają nie tylko analizę, ale też wykonywanie zadań
-
Przewaga w AI przesuwa się z modeli na integrację AI z danymi i systemami biznesowymi
Źródło: xStation5
