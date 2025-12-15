czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
18:08 · 15 grudnia 2025

Koniec Zillow? Google wchodzi na kolejny rynek.

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

Zillow
Akcje
Z.US, Zillow Group Inc - class C
-
-
Alphabet
Akcje
GOOGL.US, Alphabet Inc - class A
-
-

Grupa Zillow to spółka operująca rozbudowany serwis służący do sprzedaży nieruchomości oraz powiązanych z tym usług. Portfolio usług spółki jest dość szerokie, obejmuje pośrednictwo nieruchomości, wycenę, szacowanie zdolności kredytowej oraz kompleksową obsługę dla reklamodawców i kontraktorów. Spółka była jednym z głównych beneficjentów spekulacji na rynku nieruchomości w roku 2020.

Spółka straciła od swojego szczytu jednak już ponad 55%, a tylko na dzisiejszej sesji potaniała o 10%. Rynek nieruchomości w USA regularnie stygnie od kilku kwartałów, co przekłada się na wyceny powiązanych podmiotów gospodarczych. Dzisiejszy spadek jednak związany jest z pojawieniem się konkurencji.

W regularnych okolicznościach próba odebrania Zillow pozycji lidera byłaby bardzo trudna z uwagi na udział w rynku, markę oraz efekt skali. Jednak nisza w której zadomowił się Zillow, znalazła się w celowniku najgorszego możliwego przeciwnika — Google. Alphabet zapowiedział, że testuje swoją własną platformę do sprzedaży i przeglądania nieruchomości — która biorąc pod uwagę opis funkcjonalności i zasady działania, ma być bezpośrednią konkurencją dla Zillow. 

Usługa nie ma jeszcze nawet nazwy, ale zagrożenie już dziś jest ogromne. Biorąc pod uwagę szlak rynkowych tryumfów Google, wszystko wskazuje, że pozostanie on niepowstrzymany. A w tym konkretnym wypadku potencjalną ofiarą tego będzie Zillow. Google ma dostęp od danych, infrastruktury, kapitału oraz talentów, które o jakością i skalą przewyższają możliwości Zillow o kilka rzędów wielkości. 

Jeśli Zillow nie dokona radykalnej reformy modelu biznesowego tak by nie pokrywał się on z aspiracjami Google lub jeśli samo Google nie zdecyduje się na porzucenie tego rynku — może być to początek końca platformy. 

Z.US (D1) 

 

Źródło: xStation5

 

17 grudnia 2025, 19:05

Dlaczego analiza spółek technologicznych często kończy się błędem? 💻📈
17 grudnia 2025, 18:20

Akcje Oracle tracą 6% na fali obaw o problemy finansowe 🔎
17 grudnia 2025, 16:50

Komentarz Giełdowy: WIG20 rządził GPW w 2025 roku
17 grudnia 2025, 16:30

PILNE: Mieszany odczyt zapasów ropy w USA

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 2 000 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację