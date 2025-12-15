Koniec Zillow? Google wchodzi na kolejny rynek.

Grupa Zillow to spółka operująca rozbudowany serwis służący do sprzedaży nieruchomości oraz powiązanych z tym usług. Portfolio usług spółki jest dość szerokie, obejmuje pośrednictwo nieruchomości, wycenę, szacowanie zdolności kredytowej oraz kompleksową obsługę dla reklamodawców i kontraktorów. Spółka była jednym z głównych beneficjentów spekulacji na rynku nieruchomości w roku 2020.
Spółka straciła od swojego szczytu jednak już ponad 55%, a tylko na dzisiejszej sesji potaniała o 10%. Rynek nieruchomości w USA regularnie stygnie od kilku kwartałów, co przekłada się na wyceny powiązanych podmiotów gospodarczych. Dzisiejszy spadek jednak związany jest z pojawieniem się konkurencji.
W regularnych okolicznościach próba odebrania Zillow pozycji lidera byłaby bardzo trudna z uwagi na udział w rynku, markę oraz efekt skali. Jednak nisza w której zadomowił się Zillow, znalazła się w celowniku najgorszego możliwego przeciwnika — Google. Alphabet zapowiedział, że testuje swoją własną platformę do sprzedaży i przeglądania nieruchomości — która biorąc pod uwagę opis funkcjonalności i zasady działania, ma być bezpośrednią konkurencją dla Zillow.
Usługa nie ma jeszcze nawet nazwy, ale zagrożenie już dziś jest ogromne. Biorąc pod uwagę szlak rynkowych tryumfów Google, wszystko wskazuje, że pozostanie on niepowstrzymany. A w tym konkretnym wypadku potencjalną ofiarą tego będzie Zillow. Google ma dostęp od danych, infrastruktury, kapitału oraz talentów, które o jakością i skalą przewyższają możliwości Zillow o kilka rzędów wielkości.
Jeśli Zillow nie dokona radykalnej reformy modelu biznesowego tak by nie pokrywał się on z aspiracjami Google lub jeśli samo Google nie zdecyduje się na porzucenie tego rynku — może być to początek końca platformy.
Z.US (D1)
Źródło: xStation5
