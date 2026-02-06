Konsberg Gruppen po wynikach: Spółka nadrabia straty względem sektora

Kongsberg Gruppen (nie mylić z Kongsberg Automotive), norweski producent uzbrojenia, opublikował dziś wyniki, po których spółka notuje fantastyczny wzrost rzędu 15% w trakcie jednej sesji.

Spółka z giełdy w Oslo od dłuższego czasu pozostawała w miejscu pod względem wyceny, mimo intensywnych wzrostów całego europejskiego sektora zbrojeń, napędzanego masowymi zbrojeniami. Możliwe, że dzisiejsze wyniki kończą ten marazm cenowy.

Wyniki za Q4 nie pozostawiają złudzeń:

Przychody wzrosły do 16,8 mld NOK, bijąc oczekiwania rynku, a zysk operacyjny osiągnął 2,46 mld NOK, przebijając konsensus odpowiednio o 5% i 22%. Marża operacyjna wzrosła z 12,7% do 14,7%.

Kluczowy biznes spółki, czyli „Obrona i Lotnictwo”, zwiększył sprzedaż o 44% rok do roku, podbijając jednocześnie marżę do 18,7%.

Spółka Kongsberg specjalizuje się przede wszystkim w systemach obrony przeciwlotniczej i nadzoru przestrzeni powietrznej. W obliczu nieustającego zagrożenia ze strony rosyjskich dronów produkty te są rozchwytywane jak nigdy dotąd. Pokazuje to wskaźnik bill-to-book na poziomie 2,8. Za ogromne zamówienie odpowiada Polska. Kongsberg został wybrany jako jedna ze spółek mających realizować system „San”, który ma chronić polskie niebo oraz wschodnią granicę. Wartość całego projektu to ok. 15 mld zł (ok. 40 mld koron norweskich), jednak nie wiadomo jeszcze, jaka część tej kwoty może przypaść Kongsbergowi.

Zarząd spółki przekazał szereg niezwykle istotnych informacji dla akcjonariuszy:

Spółka zobowiązała się do hojnej polityki dywidendowej na fali rekordowych zysków.

Dodatkowo segment „Morski” spółki, który ma niższe marże, ma zostać wydzielony ze spółki.

Przedstawiciele spółki zapewniają również, że trwające zbrojenia będą w dalszym ciągu działać na korzyść Kongsberg i jego akcjonariuszy.

KOG.NO (D1)

Po osiągnięciu lokalnych minimów na przełomie 2025/2026 wycena odbiła od poziomu 230 i sukcesywnie rośnie, z obserwowalnym przyspieszeniem trendu w ostatnich tygodniach. Źródło: xStation5