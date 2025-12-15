US OPEN: Umiarkowany optymizm na początku tygodnia

Najważniejsze wnioski Strategia nacisku USA na Chiny za pomocą chipów ponosi klęskę

Duże zamówienia na chipy H200.

Intel kupił start-up AI,

Twórcy odkurzacza Roomba ogłosili bankructwo.

Górnicy złota korzystają z wyższych cen.

Pierwsza sesja tygodnia na Wallstreet otwiera się z umiarkowanie pozytywnym sentymentem. Wszystkie kontrakty na główne indeksy giełdy amerykańskiej notują wzrosty w okolicach 0,4%.

W centrum uwagi ponownie znajduje się Nvida oraz Chiny. Podczas piątkowych negocjacji, Chińska delegacja miała dać do zrozumienia USA, że chipy Nvida nie są kartą przetargową, którą USA myśli, że są. Jak donoszą źródła Bloomberg Tech, Chińczycy wolą dalej inwestować we własne produkty, zamiast polegać na gotowych rozwiązaniach, które USA przy najmniejszej okazji użyje przeciwko nim. Dane makroekonomiczne: Indeks NY Empire wykazał spadek -3.9, zauważalnie poniżej oczekiwań na poziomie 9.6.

W późniejszej części dnia inwestorzy mogą oczekiwać przemówienia członków FOMC - Williams oraz Miran. US100 (D1) Źródło: xStation5

Wycena na wykresie indeksu technologicznego kontynuuje realizacje formacji RGR. Dzisiejsza sesja jest kolejną już próba zanegowania formacji zmiany trendu. Kluczowym poziomie dla kupujących jest poziom 26000 i FIBO 23,6. Poziomy te muszą być przekroczone, by zanegować formację. Jednocześnie, sprzedający muszą sprowadzić kurs przynajmniej w okolice linii szyi na poziomie ok. 24200 by mieć nadzieje na realizacje formacji. Wiadomości ze spółek: Adobe (ADB.US) - Firma inwestycyjna wydaje szereg negatywnych rekomendacji dla spółek usługowych w IT. Wśród nich Adobe, które traci dziś ok. 1%.

- Firma inwestycyjna wydaje szereg negatywnych rekomendacji dla spółek usługowych w IT. Wśród nich Adobe, które traci dziś ok. 1%. Immmunome (IMNM.US) - Spółka biotechnologiczna opublikowała pozytywny wynik prób klinicznych jednego ze swoich potencjalnych produktów. Wycena rośnie o ponad 20%

- Spółka biotechnologiczna opublikowała pozytywny wynik prób klinicznych jednego ze swoich potencjalnych produktów. Wycena rośnie o ponad 20% IRobot (IRBT.US) - Producent robotów, między innymi ikonicznej “Romba” ogłasza bankructwo. Wyceny spadają o ok. 70%.

- Producent robotów, między innymi ikonicznej “Romba” ogłasza bankructwo. Wyceny spadają o ok. 70%. Anglogold (AU.US) - Górnicy złota kontynuują wzrosty wycen na fali popytu na metale szlachetne. Spółka rośnie o ponad 2%.

- Górnicy złota kontynuują wzrosty wycen na fali popytu na metale szlachetne. Spółka rośnie o ponad 2%. Texas Instruments (TXN.US) - Spółka zajmująca się produkcją wyspecjalizowanych półprzewodników i elektroniki analogowej, traci ok. 2%. Spadek spowodowany jest negatywna rekomendacja banku inwestycyjnego, wskazującą na niską atrakcyjność spółki w kontekście popytu generowanego przez AI.

- Spółka zajmująca się produkcją wyspecjalizowanych półprzewodników i elektroniki analogowej, traci ok. 2%. Spadek spowodowany jest negatywna rekomendacja banku inwestycyjnego, wskazującą na niską atrakcyjność spółki w kontekście popytu generowanego przez AI. Nvida (NVDA.US) - Producent oprogramowania i podzespołów AI, odzyskuje cześć wycen straconych w wyniku fiasku piątkowych negocjacji. Szereg Chińskich firm złożyło duże zamówienia na eksportowe wersje chipów H20, czyli H200. Wycena Nvidia rośnie o ok. 1%, choć transakcja wciąż czeka na zaakceptowanie strony chińskiej.

- Producent oprogramowania i podzespołów AI, odzyskuje cześć wycen straconych w wyniku fiasku piątkowych negocjacji. Szereg Chińskich firm złożyło duże zamówienia na eksportowe wersje chipów H20, czyli H200. Wycena Nvidia rośnie o ok. 1%, choć transakcja wciąż czeka na zaakceptowanie strony chińskiej. Intel (INTC.US) - Producent procesorów zakupił startup AI SambaNova System za 1,6 miliarda dolarów. Cena akcji rośnie o ok. 1%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.