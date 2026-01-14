Kontrakty na S&P 500 tracą w obliczu wypowiedzi członków Fed i danych

Członkowie Fed wypowiadający się podczas dzisiejszej sesji podkreślili, że inflacja wciąż jest za wysoka, mimo silnej gospodarki i pewnych słabości na rynku pracy. Warto zauważyć, że dzisiejsze dane w postaci sprzedaży detalicznej oraz inflacji PPI zaskoczyły pozytywnymi odczytami, co sugeruje mniejszą skłonność do obniżek stóp procentowych. Kashkari widzi odporność USA, ale ostrzega przed efektami ceł. Z kolei Bostic mówi, że inflacja jest daleko od celu 2%, a Miran dodaje, że deregulacja pod Trumpem pomoże w luzowaniu polityki bez ryzyka cen.
Najważniejsze stwierdzenia:
- Kashkari : "Inflacja jest za wysoka, ale zmierza w dobrym kierunku. Gospodarka jest odporna, ale rynek pracy słabnie. Kashkari wskazuje o ożywieniu w kształcie K, gdzie różne grupy społeczne zyskują, a drugie tracą.
- Bostic: “Inflacja wciąż daleko od celu, to główne wyzwanie".
- Miran: Deregulacja zwiększy wzrost i produktywność bez presji inflacyjnej, co uzasadnia dalsze cięcia stóp. Wciąż jest szansa na mocne cięcia w tym roku
Dzisiejsze wypowiedzi sugerują, że Fed nie będzie się spieszył z obniżkami, co jedynie dodaje oliwy do dzisiejszych spadków na Wall Street. Jednocześnie jednak silna gospodarka powinna sugerować pozytywny wpływ na wyniki spółek. Z drugiej strony wyniki banków nie zachwycają - wczoraj spadek zysków ze strony JP Morgan, a dzisiaj rozczarowanie dla Bank of America oraz Citi, które tracą odpowiednio ponad 5 i 4%
Spojrzenie techniczne na US500
US500 wybija się dzisiaj ze wzrostowego kanału wzrostowego, tracąc od 7000 punktów, zaliczając spadek o ponad 1%. Obecnie kontrakt spada poniżej zniesienia 38.2, czyli poziomu 6930. Kluczowe wsparcie znajduje się nieco powyżej 6900 punktów, gdzie znajduje się zniesienie 50.0 ostatniej fali oraz zakres poprzedniej korekty w trendzie wzrostowym.
