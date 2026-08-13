EURPLN cofa się po serii danych z Polski! PKB przyspiesza, inflacja razem z nim!

9:30, Polska, inflacja (lipiec) i wstępne dane PKB (II kwartał): Roczny wzrost PKB: 3,8% r/r (prognoza: 3,8%, poprzednio: 3,6%)

Kwartalny wzrost PKB: 0,9% k/k (prognoza: 1%, poprzednio: 0,6%)

Inflacja CPI r/r: 3% (prognoza: 3%, poprzednio: 2,5%)

Inflacja CPI m/m: 0,8% (prognoza: 0,8%, poprzednio: -0,5%) Tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszyło w drugim kwartale do 3,8%, choć odczyt w ujęciu kwartał do kwartału okazał się nieco gorszy od oczekiwań, wskazując na potencjalne efekty dochodowe ze względu na utrzymujące się wysokie ceny paliw. Te odbiły się również na inflacji. CPI przyspieszył zgodnie z oczekiwaniami do 3% głównie za sprawą paliw i szerzej cen energii. Polski PKB ponownie się rozpędza. Źródło: XTB Research, dane Macrobond. Inflacja w poszczególnych sektorach wg GUS: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych: spadły o 0,4% r/r oraz o 0,8% m/m

Ceny energii: wzrosły o 4,0% r/r oraz o 0,1% m/m

Ceny paliw: wzrosły o 15,8% r/r oraz o 13,9% m/m

Ceny transportu: wzrosły o 7,0% r/r oraz o 7,4% m/m CPI wróciło do 3% na fali cen paliw i szerzej energii. Źródło: XTB Research, dane Macrobond. Analiza techniczna: EURPLN (H1) Kurs EURPLN w interwale H1 porusza się w lokalnym trendzie wzrsotowym, wybijając ostatnio w rejon 4,3079. Aktualnie obserwujemy lekkie cofnięcie, a notowania testują pierwsze zniesienie 23,6% Fibonacciego (4,3046), połączone ze wsparciem krótkoterminowej średniej EMA24 (4,3040). Utrzymanie tego poziomu oraz lokalnej linii trendu wzrostowego jest kluczowe dla zachowania pozytywnego sentymentu. Wskaźnik RSI (14) przy poziomie 54,6 przebywa w strefie neutralnej, dając przestrzeń do dalszego ruchu. Główny opór stanowi lokalny szczyt przy 4,3079, natomiast ważna strefa wsparcia rozciąga się w okolicach 4,3019–4,3026 (38,2% Fibo oraz EMA120). Źródło: xStation5

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