Korekta na SILVER 📉

Notowania srebra pozostają w strukturze wzrostowej, jednak na ostatnich sesjach obserwujemy wyhamowanie dynamiki oraz przejście rynku w fazę korekty. Z punktu widzenia metodologii Overbalance kluczowe znaczenie ma lokalny układ geometryczny 1:1, którego dolne ograniczenie wypada w rejonie 87,00 USD. Na ten moment cena nie dotarła jeszcze do tego poziomu, jednak znajduje się w jego zasięgu, co sprawia, że strefa ta pozostaje najważniejszym wsparciem z punktu widzenia struktury rynku.

Zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki cena utrzymuje się powyżej dolnego ograniczenia geometrii 1:1 przy 87,00 USD, scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja trendu wzrostowego. Ewentualne zejście w okolice tego poziomu i jego obrona mogłyby stworzyć przestrzeń do wznowienia ruchu w górę oraz ponownego ataku na górne ograniczenie układu 1:1 w rejonie 95,83 USD, które pełni obecnie rolę kluczowego oporu.

Z kolei trwałe zanegowanie dolnego ograniczenia geometrii 1:1, czyli wybicie poniżej 87,00 USD, zwiększyłoby ryzyko pogłębienia korekty. W takim scenariuszu kolejnym istotnym wsparciem pozostaje strefa 83,60 USD, wynikająca z wcześniejszych reakcji cenowych.

SILVER – interwał H1. Źródło: xStation