Krach na złocie, najgorszy tydzień od 1983 roku 🚩Srebro spada 7,5%

Na rynku metali szlachetnych doszło w ostatnich dniach do wyjątkowo silnej przeceny. Złoto traci ok. 10% w ujęciu tygodniowym i zmierza do najgorszego tygodnia od 1983 roku. Srebro spadało o ponad 10% dziś, jednak odbiło po 'dotknięciu' istotnego wsparcia w pobliżu 200-sesyjnej średniej kroczącej.

Wyprzedaż ma miejsce w warunkach podwyższonej niepewności geopolitycznej i ryzyka stagflacyjnego, które teoretycznie powinny sprzyjać popytowi na metale szlachetne - zwłaszcza złoto. Mimo to, metale spadają jak klasyczne aktywa momentum, razem z obligacjami i indeksami akcji. Tu warto wskazać na istotny motor w postaci przyspieszonej realizacji zysków.

Wiązać możemy to z oczekiwaną zmianą polityki Fed. Oczekiwania na obniżki stóp przesuwają się na jesień, a beneficjentem tej zmiany jest dolar i rentowności. Poza tym szarżujące ceny ropy tym barzdziej wskazują, że banki - w tym Fed będą bardzo ostrożnie podchodzić do luzowania polityki monetarnej w jakiejkolwiek postaci - z powodu ryzyka inflacyjnego.

Liczba tygodniowych wniosków o zasiłek spadła w USA do 205 tys. wniosków wobec 215 tys. prognoz i 213 tys. poprzednio. Jednocześnie przemysłowy indeks Philly Fed z okręgu Filadelfii nieoczekiwanie wzrósł w lutym do ponad 18 punktów wobec oczekiwango spadku do 8 z 16,3 poprzednio. Dla Rezerwy Federalnej to kolejny dowód na to, że z obniżkami trzema zaczekać.

Wykresy SILVER i GOLD (D1)

Srebro powstrzymało spadki po dotarciu do EMA200 (czerwona linia), na dzisiejszej świecy dziennej widzimy rysujący się coraz dłuższy, dolny knot. Wydaje się jednak, że srebro - z uwagi na duże użycie w przemyśle może być bardziej wrażliwe na potencjalny szok na rynku ropy, prowadzący do spowolnienia globalnej gospodarki - zatem i przemysłu.

Patrząc na wykres złota, widzimy, że cena zareagowała wsparciem po pierwsze na średnią EMA200 (czerwona linia), po drugie - na okolice wyprzedaży z przełomu stycznia i lutego (4500 USD za uncję). Odbicie może oznaczać presję na test 5000 USD za uncję, a głębsze spadki mogą prowadzić cenę w pobliże 4000 USD za uncję, gdzie widzimy znaczącą reakcję cenową z jesieni 2025 roku.

