- Kultowy, niemiecki producent samochodów premium znacząco obniżył prognozy finansowe na 2026 rok. Zarząd wskazał trzy główne źródła problemów: gwałtowne pogorszenie sytuacji w Chinach, negatywny wpływ wojny w Iranie na ceny energii oraz osłabienie nastrojów konsumentów na kluczowych rynkach.
- Najbardziej niepokojący sygnał dotyczy rynku chińskiego. BMW przyznało, że popyt w Państwie Środka osłabił się bardziej, niż oczekiwano, a konkurencja stała się jeszcze bardziej agresywna. Chiny od lat odpowiadają za znaczącą część sprzedaży i zysków europejskich producentów aut premium.
- Według analityków Citi sprzedaż BMW w Chinach może spaść poniżej 500 tys. pojazdów w 2026 roku. Bank obniżył swoje prognozy sprzedaży o ponad 50 tys. samochodów, uznając, że sytuacja konkurencyjna na rynku pozostaje wyjątkowo trudna. Coraz większą presję wywierają lokalni producenci pojazdów elektrycznych.
- Kultowy, niemiecki producent samochodów premium znacząco obniżył prognozy finansowe na 2026 rok. Zarząd wskazał trzy główne źródła problemów: gwałtowne pogorszenie sytuacji w Chinach, negatywny wpływ wojny w Iranie na ceny energii oraz osłabienie nastrojów konsumentów na kluczowych rynkach.
- Najbardziej niepokojący sygnał dotyczy rynku chińskiego. BMW przyznało, że popyt w Państwie Środka osłabił się bardziej, niż oczekiwano, a konkurencja stała się jeszcze bardziej agresywna. Chiny od lat odpowiadają za znaczącą część sprzedaży i zysków europejskich producentów aut premium.
- Według analityków Citi sprzedaż BMW w Chinach może spaść poniżej 500 tys. pojazdów w 2026 roku. Bank obniżył swoje prognozy sprzedaży o ponad 50 tys. samochodów, uznając, że sytuacja konkurencyjna na rynku pozostaje wyjątkowo trudna. Coraz większą presję wywierają lokalni producenci pojazdów elektrycznych.
Akcje ikonicznego, niemieckiego koncernu samochodowego BMW spadły dziś do najniższego poziomu od jesieni 2020 roku, po zaskakująco słabych wynikach, które firma opublikowała wczoraj. Mimo ogromnej skali spadków wciąż nie widać na horyzoncie istotnego popytu na akcje spółki, a niemiecki sektor motoryzacyjny ciąży indeksowi DAX. BMW ostrzegło i przestraszyło rynek: Chiny, wojna na Bliskim Wschodzie i załamanie rentowności uderzają w perspektywy spółki, której wycena osiągnęła najniższe poziomy od ponad pięciu lat.
Największe cięcie prognoz od lat
Największe obawy budzi skala pogorszenia oczekiwań dotyczących rentowności.
BMW poinformowało, że zysk przed opodatkowaniem (EBT) spadnie w tym roku „znacząco” względem 2025 roku, kiedy wyniósł 10,2 mld euro. Jeszcze wcześniej spółka komunikowała jedynie umiarkowany spadek wyników. Jeszcze bardziej alarmująco wygląda korekta kluczowych wskaźników efektywności:
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marża EBIT segmentu motoryzacyjnego została obniżona z 4–6% do zaledwie 1–3%,
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prognoza zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) została zredukowana z 6–10% do 1–5%.
Tak głębokie cięcia sugerują, że problem nie dotyczy wyłącznie wolumenu sprzedaży, ale również zdolności BMW do utrzymania historycznie wysokiej rentowności. Dla producenta premium marże są jednym z najważniejszych argumentów inwestycyjnych, dlatego rynek zareagował tak gwałtownie.
Wojna w Iranie zwiększa presję kosztową
Drugim istotnym problemem jest sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie. Według BMW konflikt zbrojny w Iranie okazał się bardziej kosztowny, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu. Utrzymujące się wysokie ceny energii zwiększają koszty operacyjne i jednocześnie ograniczają skłonność konsumentów do dużych wydatków. Zarząd podkreślił, że wzrost sprzedaży w Europie i Stanach Zjednoczonych nie jest obecnie wystarczający, aby zrekompensować osłabienie popytu w Azji.
Program oszczędnościowy przyspiesza
BMW zapowiedziało również intensyfikację działań restrukturyzacyjnych i programów poprawy efektywności. Według Milana Nedeljkovicia, członka zarządu BMW AG, spółka musi dostosować swoje struktury i procesy do „drastycznego pogorszenia warunków rynkowych”. Zarząd zamierza przyspieszyć wdrażanie programów oszczędnościowych oraz dodatkowych działań zwiększających efektywność.
Paradoksalnie krótkoterminowo oznacza to jeszcze większą presję na wyniki. BMW poinformowało, że wdrażanie nowych działań restrukturyzacyjnych będzie miało jednorazowy negatywny wpływ na zyski w drugiej połowie 2026 roku.
Co pozostaje mocnym punktem i czy wycena jest niska?
Pomimo pogorszenia perspektyw BMW nie wycofało się z polityki zwrotu kapitału do akcjonariuszy. Spółka nadal oczekuje wygenerowania ponad 2,5 mld euro wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow) w segmencie motoryzacyjnym. Bez zmian pozostają również:
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polityka dywidendowa zakładająca wypłatę 30 do 40% zysku netto,
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realizowany program skupu akcji własnych (buyback).
To częściowo ogranicza ryzyko dla akcjonariuszy, jednak obecnie rynek skupia się przede wszystkim na pogarszających się fundamentach operacyjnych - i ma rację. Ostrzeżenie BMW nie wygląda jak przejściowe potknięcie jednego kwartału. Spółka jednocześnie zmaga się z osłabieniem najważniejszego rynku zagranicznego, presją kosztową wynikającą z sytuacji geopolitycznej oraz strukturalnym wzrostem konkurencji ze strony chińskich producentów. Relatywnie niska wycena (c/z 5) BMW może przyciągać inwestorów szukających okazji, jednak obecnie trudno wskazać wyraźny katalizator poprawy wyników. Dopóki sprzedaż w Chinach nie ustabilizuje się, a marże nie zaczną się odbudowywać, akcje mogą pozostać pod presją mimo atrakcyjnych wskaźników wyceny. Wyraźnie niepokojący jest trend spadku przychodów.
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance LP
BMW.DE (interwał D1)
Akcje BMW są notowane obecnie ok. 40% poniżej średniej EMA200 (czerwona linia) wskazując na głęboką besse i spadek zaufania do waloru, który w roku 2026 przyspieszył - wyższe ceny energii w Europie, podwyżka stóp w EBC i problemy w Chinach to negatywny "miks" dla spółki, jak i całego niemieckiego sektora motoryzacyjnego.
Źródło: xStation5
Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB
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