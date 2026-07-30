Amazon przed wynikami: AWS kontra 200 mld USD CapEx

Amazon od lat przyzwyczaił inwestorów do tego, że potrafi równocześnie rozwijać handel internetowy, zwiększać skalę działalności reklamowej i budować jeden z najbardziej rentownych biznesów chmurowych na świecie. Dzisiejsza publikacja wyników może jednak pokazać, że rynek zaczął patrzeć na spółkę przez zupełnie inny pryzmat i nie chodzi już wyłącznie o tempo wzrostu przychodów ani nawet o wysokość zysków. Coraz ważniejsze staje się pytanie, czy setki miliardów dolarów zainwestowanych w centra danych i infrastrukturę AI zaczynają przynosić wymierne korzyści.

AWS pozostaje głównym motorem wzrostu i zysków Amazonu. Konsensus zakłada, że przychody segmentu wzrosną o około 31% rok do roku, do 40,57 mld USD. Byłoby to tempo wyraźnie wyższe niż w całej grupie i kolejne potwierdzenie, że chmura pozostaje najważniejszym filarem rentowności spółki. Tym razem sama wysoka dynamika może jednak nie wystarczyć. Inwestorzy będą porównywać wyniki AWS z rezultatami Azure i Google Cloud, a także szukać odpowiedzi na pytanie, czy rosnące wydatki na infrastrukturę AI przekładają się na realny popyt i przyszłe przychody.

Nad całym raportem będzie jednak unosić się jeszcze jeden temat: ogromne nakłady inwestycyjne. Amazon mocno zwiększa wydatki na centra danych, serwery i infrastrukturę potrzebną do rozwoju AI. Konsensus zakłada około 52,5 mld USD CapEx w trzecim kwartale oraz ponad 200 mld USD w całym roku.

Skala tych inwestycji jest ogromna. Rynek będzie więc oczekiwał nie tylko informacji o tym, ile Amazon zamierza wydać, ale przede wszystkim dowodów, że wydatki przekładają się na rosnący popyt, lepsze wykorzystanie centrów danych i przyszłe przychody. Dzisiejsze wyniki będą zatem sprawdzianem dwóch rzeczy: siły AWS oraz zdolności Amazonu do zamiany gigantycznych inwestycji w AI na realny zwrot ekonomiczny.

Najważniejsze oczekiwania finansowe

Przychody całej grupy: 197,01 mld USD

Wzrost przychodów całej grupy: około 18% r/r

Przychody AWS: 40,57 mld USD

Wzrost przychodów AWS: około 31,3% r/r

Przychody sklepów internetowych: 69,92 mld USD

Przychody sklepów stacjonarnych: 5,87 mld USD

Przychody z usług dla zewnętrznych sprzedawców: 46,15 mld USD

Przychody z reklamy: 19,32 mld USD

Przychody z usług subskrypcyjnych: 13,75 mld USD

Przychody w Ameryce Północnej: 113,95 mld USD

Przychody międzynarodowe: 42,71 mld USD

EPS: 1,83 USD

Zysk operacyjny: 23,61 mld USD

Marża operacyjna: 12%

Forward Guidance

Oczekiwane przychody w trzecim kwartale: 203,93 mld USD

Oczekiwany zysk operacyjny w trzecim kwartale: 25,07 mld USD

Szacowany CapEx w trzecim kwartale: 52,46 mld USD

Szacowany CapEx w całym roku: 200,53 mld USD

AWS pozostaje sercem zysków Amazonu

Amazon to dziś znacznie więcej niż handel internetowy. Sklepy online nadal generują największą część przychodów, ale to AWS pozostaje kluczowym źródłem wzrostu rentowności. Konsensus zakłada przychody segmentu na poziomie 40,57 mld USD, co oznacza wzrost o około 31% rok do roku. Byłoby to tempo wyraźnie wyższe niż w całej grupie i kolejny dowód na to, że popyt na usługi chmurowe pozostaje bardzo silny.

Wzrost AWS jest szczególnie ważny, ponieważ segment chmurowy generuje znacznie wyższe marże niż tradycyjny handel internetowy. Każdy dodatkowy dolar przychodów AWS może więc mieć większy wpływ na zysk operacyjny niż wzrost sprzedaży w podstawowym biznesie e-commerce. Dla Amazonu AWS jest jednocześnie silnikiem wzrostu, źródłem rentowności i fundamentem strategii związanej ze sztuczną inteligencją. To właśnie przez AWS spółka sprzedaje klientom dostęp do mocy obliczeniowej, infrastruktury oraz usług potrzebnych do budowania i wdrażania rozwiązań AI.

Jeżeli dynamika segmentu utrzyma się w okolicach 31%, Amazon pokaże, że rosnące inwestycje w centra danych odpowiadają na realny popyt. Jeżeli jednak wzrost okaże się słabszy, rynek może zacząć pytać, czy skala inwestycji nie wyprzedza możliwości ich efektywnej monetyzacji.

AWS będzie porównywany z Microsoftem i Alphabetem

Wyniki AWS nie będą analizowane w oderwaniu od konkurencji. Microsoft i Alphabet również zwiększają wydatki na centra danych i infrastrukturę AI. Wszystkie trzy spółki walczą o klientów, którzy potrzebują coraz większej mocy obliczeniowej do trenowania modeli, przetwarzania danych oraz wdrażania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Dlatego dzisiejszy raport będzie również sprawdzianem pozycji AWS na tle Azure i Google Cloud.

Jeżeli AWS pokaże dynamikę zgodną z konsensusem lub wyższą, rynek może uznać, że Amazon nadal skutecznie wykorzystuje globalny wzrost popytu na chmurę. Jeżeli jednak konkurenci będą rosnąć szybciej, pojawią się pytania o tempo pozyskiwania nowych klientów, dostępność infrastruktury oraz zdolność AWS do utrzymania przewagi.

W obecnym cyklu inwestycyjnym nie chodzi już wyłącznie o to, kto posiada największe centra danych. Coraz ważniejsze staje się to, kto potrafi najlepiej wykorzystać rosnący popyt i zamienić infrastrukturę w trwałe przychody. AWS ma ogromną skalę, szeroką bazę klientów i rozbudowaną ofertę. Dzisiejsze wyniki pokażą jednak, czy te przewagi przekładają się na tempo wzrostu wystarczające, aby utrzymać pozycję lidera.

AI jest ważniejsza niż sama skala CapEx

Amazon nie musi już przekonywać rynku, że będzie inwestował ogromne kwoty. Konsensus zakłada około 52,5 mld USD nakładów inwestycyjnych w trzecim kwartale oraz ponad 200 mld USD w całym roku. To poziomy, które jeszcze kilka lat temu wydawałyby się trudne do wyobrażenia. Dziś sama informacja o wysokim CapEx nie jest już jednak największym zaskoczeniem.

Inwestorzy znają skalę wyścigu o infrastrukturę AI. Wiedzą, że centra danych, serwery i zaawansowane układy obliczeniowe wymagają ogromnych nakładów. Najważniejsze pytanie brzmi więc nie: ile Amazon wyda? Znacznie ważniejsze jest: czy te inwestycje zaczynają się zwracać?

Rynek będzie oczekiwał informacji dotyczących:

wzrostu popytu na usługi AI w AWS,

wykorzystania nowo budowanych centrów danych,

dostępności mocy obliczeniowej,

tempa pozyskiwania klientów,

rozwoju własnych układów Amazonu,

wpływu AI na przyszłe przychody i marże.

Jeżeli zarząd pokaże, że nowe moce są szybko wykorzystywane przez klientów, wysokie nakłady mogą zostać odebrane jako inwestycja w przyszły wzrost. Jeżeli jednak wydatki będą nadal rosnąć bez wyraźnego przyspieszenia przychodów, rynek może zacząć koncentrować się na presji na wolne przepływy pieniężne.

Własne chipy mogą poprawić jakość AWS

Jednym z elementów, na który inwestorzy będą zwracać uwagę, jest rozwój własnych układów Amazonu. Własne procesory i chipy przeznaczone do zastosowań AI mogą pozwolić spółce ograniczać zależność od zewnętrznych dostawców, lepiej dostosowywać infrastrukturę do potrzeb klientów oraz obniżać koszt świadczenia usług chmurowych.

W długim terminie własne układy mogą również poprawić marżowość AWS. Jeżeli Amazon będzie w stanie zaoferować konkurencyjną moc obliczeniową przy niższym koszcie, może zwiększać marże lub oferować klientom bardziej atrakcyjne ceny. Rynek będzie jednak potrzebował konkretnych danych dotyczących wykorzystania tych rozwiązań. Sama obecność własnych chipów w ofercie nie wystarczy, a kluczowe będzie to, czy klienci faktycznie zwiększają ich wykorzystanie i czy Amazon potrafi na nich budować przewagę wobec konkurencji.

E-commerce nadal generuje największe przychody

Choć AWS przyciąga najwięcej uwagi inwestorów, podstawowy biznes handlowy nadal pozostaje największym źródłem przychodów Amazonu. Konsensus zakłada około 69,9 mld USD sprzedaży w sklepach internetowych oraz 46,2 mld USD przychodów z usług dla zewnętrznych sprzedawców.

Ten drugi segment ma szczególne znaczenie dla jakości wyników. Usługi dla zewnętrznych sprzedawców obejmują między innymi prowizje, logistykę i inne rozwiązania oferowane firmom korzystającym z platformy Amazon. Rosnący udział zewnętrznych sprzedawców pozwala spółce zwiększać skalę działalności bez konieczności samodzielnego finansowania całego zapasu towarów. Konsensus zakłada, że zewnętrzni sprzedawcy będą odpowiadać za około 60,2% sprzedaży jednostkowej. Pokazuje to, jak bardzo Amazon przekształcił się z tradycyjnego sprzedawcy detalicznego w rozbudowaną platformę usługową.

Reklama pozostaje kolejnym ważnym filarem. Oczekiwane przychody na poziomie około 19,3 mld USD pokazują, że Amazon coraz skuteczniej monetyzuje ruch generowany przez swoją platformę. W ten sposób podstawowy biznes e-commerce tworzy nie tylko sprzedaż produktów, ale również rozwija bardziej rentowne źródła przychodów związane z reklamą, logistyką i usługami dla sprzedawców.

Guidance może być ważniejszy niż sam wynik za Q2

Konsensus zakłada, że przychody Amazonu w drugim kwartale wzrosną o około 18% rok do roku, do 197,01 mld USD. To bardzo mocna dynamika, ale rynek oczekuje, że w bieżącym kwartale tempo wzrostu całej grupy zacznie się obniżać. Konsensus na trzeci kwartał wynosi około 203,93 mld USD, dlatego inwestorzy będą szczególnie uważnie analizować prognozę zarządu.

Sam wynik za drugi kwartał pokaże, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach. Guidance pokaże natomiast, jak Amazon ocenia popyt, sprzedaż i tempo wzrostu w kolejnych miesiącach. Jeżeli prognoza będzie mocna, rynek może uznać, że spowolnienie jest mniejsze, niż obecnie zakłada konsensus. Jeżeli jednak zarząd przedstawi ostrożne oczekiwania, uwaga inwestorów może szybko przesunąć się z bardzo dobrych wyników AWS na ryzyko słabszego wzrostu całej grupy.

Marże pozostają mocne, ale przepływy pieniężne mogą znaleźć się pod presją

Konsensus zakłada zysk operacyjny na poziomie około 23,6 mld USD oraz marżę operacyjną wynoszącą 12%. W trzecim kwartale zysk operacyjny ma wzrosnąć do około 25,1 mld USD. Fundamenty operacyjne wyglądać mają więc bardzo dobrze.

Amazon poprawił rentowność w wielu segmentach, a rozwój AWS, reklamy i usług dla sprzedawców zwiększa udział bardziej dochodowych biznesów w strukturze wyników. Problem polega jednak na tym, że wysoki zysk operacyjny nie musi automatycznie oznaczać równie wysokiego wolnego przepływu pieniężnego.

Przy CapEx przekraczającym 200 mld USD rocznie ogromna część generowanej gotówki może zostać ponownie zainwestowana w centra danych i infrastrukturę AI. Dlatego dzisiejszy raport będzie również sprawdzianem z jakości wzrostu. Amazon może pokazywać wysokie przychody i rosnące zyski, ale inwestorzy będą chcieli wiedzieć, ile gotówki pozostaje po finansowaniu rekordowych inwestycji.

Jeżeli AWS będzie rósł szybko, a popyt na usługi AI będzie wyraźnie przyspieszał, rynek może zaakceptować presję na wolne przepływy pieniężne. Jeżeli jednak CapEx pozostanie bardzo wysoki bez odpowiedniego wzrostu przychodów, inwestorzy mogą uznać, że zwrot z inwestycji jest zbyt odległy.

Trzy możliwe scenariusze

Scenariusz pozytywny zakłada wyraźne pobicie konsensusu, dynamikę AWS powyżej oczekiwań oraz mocną prognozę na trzeci kwartał. Dodatkowym katalizatorem byłyby informacje potwierdzające rosnący popyt na usługi AI, wysokie wykorzystanie centrów danych oraz postępy w rozwoju własnych układów. W takim przypadku nawet bardzo wysoki CapEx mógłby zostać odebrany pozytywnie. Rynek uznałby, że Amazon inwestuje w odpowiedzi na realny popyt i buduje infrastrukturę, która będzie generować przyszłe przychody.

Scenariusz neutralny zakłada wyniki zgodne z konsensusem, solidny wzrost AWS oraz brak istotnych nowych informacji dotyczących zwrotu z inwestycji w AI. Taki raport potwierdziłby mocne fundamenty, ale mógłby nie wystarczyć do wywołania zdecydowanie pozytywnej reakcji, szczególnie przy tak wysokich oczekiwaniach dotyczących CapEx.

Scenariusz negatywny obejmuje słabszą dynamikę AWS, ostrożną prognozę na trzeci kwartał oraz dalszy wzrost wydatków bez wyraźnych dowodów na ich monetyzację. W takim przypadku rynek mógłby skupić się na ryzyku spowolnienia wzrostu oraz presji na wolne przepływy pieniężne.

Amazon stoi przed egzaminem z monetyzacji AI

Amazon posiada bardzo mocny zestaw fundamentów. AWS rośnie szybciej niż cała grupa i pozostaje głównym źródłem wzrostu zysków. Reklama oraz usługi dla zewnętrznych sprzedawców zwiększają udział bardziej rentownych biznesów, a marże operacyjne pozostają wysokie.

Dzisiejszy raport będzie odpowiedzią na kilka kluczowych pytań:

Czy AWS utrzyma wzrost w okolicach 31%?

Jak dynamika AWS wypada na tle Azure i Google Cloud?

Czy popyt na usługi AI przyspiesza?

Jak szybko nowe centra danych są wykorzystywane?

Czy własne układy Amazonu zwiększają zainteresowanie klientów?

Czy Amazon podniesie prognozy wydatków inwestycyjnych?

Jak wysoki CapEx wpłynie na wolne przepływy pieniężne?

Czy Prime Day potwierdzi odporność konsumenta?

Czy prognoza na trzeci kwartał będzie lepsza od oczekiwań?

Amazon może dziś pokazać bardzo mocne wyniki. Aby jednak przekonać rynek, AWS będzie musiał potwierdzić, że rosnąca infrastruktura AI odpowiada na realny popyt, a gigantyczny CapEx zaczyna tworzyć podstawy przyszłych przychodów.

Źródło: xStation5