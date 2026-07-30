US OPEN: Wielkie odbicie Nasdaqa! Wyniki Microsoft i Lam Research ożywiają AI trade!

Rynki finansowe zmagają się z podwyższoną zmiennością, wraz z tym jak inwestorzy trawią decyzję Fed, ostatnie dane makro oraz mieszane wyniki finansowe gigantów technologicznych (Big Tech).

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosną, napędzane kontrastującymi wynikami dostawców usług chmurowych (hyperscalerów). Kontrakty na Nasdaq 100 przewodzą zwyżkom (US100: +3,3%), a za nimi plasują się S&P 500 (US500: +1,4%), Russell 2000 (US2000: +1,2%) oraz Dow Jones (US30: +0,6%).

Microsoft silnie zyskuje dzięki dynamicznemu wzrostowi segmentu Azure i umiarkowanym nakładom inwestycyjnym (capex), podczas gdy Meta odnotowuje gwałtowne spadki z powodu rozczarowujących prognoz oraz rosnących kosztów związanych ze sztuczną inteligencją. Przed publikacją wyników Apple i Amazon nastroje rynkowe pozostają ostrożne w otoczeniu wahań rentowności obligacji skarbowych i dalszej weryfikacji opłacalności inwestycji w AI.

W Nasdaq przodują spółek z sektora półprzewodników i sprzętu technologicznego – potężne wzrosty odnotowują Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) oraz Applied Materials (+10,2%), a także Microsoft (+14,7%). Po stronie spadków Alnylam Pharmaceuticals tąpnął o 23,4%, a Meta Platforms straciła 9,5%, przewodząc spadkom wśród spółek z sektora oprogramowania i komunikacji (ponadto Workday: -7,3% oraz Adobe: -5,0%).

Źródło: XTB Research

Źródło: XTB Research

Makroekonomia USA: Spowolnienie wzrostu PKB

W drugim kwartale 2026 roku gospodarka USA rozwijała się w wolniejszym tempie niż oczekiwano, rosnąc o 1,5% w ujęciu zanualizowanym, do czego przyczyniły się zawirowania związane z wojną w Iranie uderzające w sentyment w największej gospodarce świata. Według raportu BEA spowolnienie wynikało głównie ze spadku eksportu i wydatków rządowych, a także słabszych inwestycji przedsiębiorstw. Konsumpcja prywatna również okazała się niższa od prognoz, ponieważ amerykańscy konsumenci wciąż odczuwają presję ze strony wysokich cen paliw. Dane dotyczące bazowego wskaźnika PCE (Core PCE) – ulubionej miary inflacji Rezerwy Federalnej – okazały się nieco niższe od oczekiwań (odczyt miesięczny wypadł poniżej prognoz, wskazując na łagodniejszą, krótkoterminową presję inflacyjną).

Źródło: XTB Research, Macrobond

Analiza techniczna: US100 (kontrakty na Nasdaq 100)

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) podejmują próbę odbicia po gwałtownej wyprzedaży, która zepchnęła notowania poniżej kluczowej 100-dniowej średniej wykładniczej (EMA ~28 275) oraz poziomego wsparcia przy 28 410 (poziom 0,0% zniesienia Fibonacciego). Indeks znalazł chwilowy popyt w rejonie 27 600, podczas gdy wskaźnik RSI na poziomie 41,2 pkt odzwierciedla utrzymującą się presję podażową, mimo pierwszych oznak stabilizacji.

Dla strony popytowej kluczowe jest odzyskanie strefy oporu 28 275–28 410, co otworzyłoby drogę w kierunku poziomu 23,6% zniesienia Fibo (28 966) oraz 30-dniowej EMA (~29 036). I odwrotnie – brak powrotu powyżej 100-dniowej średniej EMA naraża US100 na ryzyko ponownej fali spadkowej w stronę 27 600 i głębszego wsparcia w okolicach 26 860.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek