US OPEN: Wielkie odbicie Nasdaqa! Wyniki Microsoft i Lam Research ożywiają AI trade!

Rynki finansowe zmagają się z podwyższoną zmiennością, wraz z tym jak inwestorzy trawią decyzję Fed, ostatnie dane makro oraz mieszane wyniki finansowe gigantów technologicznych (Big Tech).
Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosną, napędzane kontrastującymi wynikami dostawców usług chmurowych (hyperscalerów). Kontrakty na Nasdaq 100 przewodzą zwyżkom (US100: +3,3%), a za nimi plasują się S&P 500 (US500: +1,4%), Russell 2000 (US2000: +1,2%) oraz Dow Jones (US30: +0,6%).
Microsoft silnie zyskuje dzięki dynamicznemu wzrostowi segmentu Azure i umiarkowanym nakładom inwestycyjnym (capex), podczas gdy Meta odnotowuje gwałtowne spadki z powodu rozczarowujących prognoz oraz rosnących kosztów związanych ze sztuczną inteligencją. Przed publikacją wyników Apple i Amazon nastroje rynkowe pozostają ostrożne w otoczeniu wahań rentowności obligacji skarbowych i dalszej weryfikacji opłacalności inwestycji w AI.
W Nasdaq przodują spółek z sektora półprzewodników i sprzętu technologicznego – potężne wzrosty odnotowują Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) oraz Applied Materials (+10,2%), a także Microsoft (+14,7%). Po stronie spadków Alnylam Pharmaceuticals tąpnął o 23,4%, a Meta Platforms straciła 9,5%, przewodząc spadkom wśród spółek z sektora oprogramowania i komunikacji (ponadto Workday: -7,3% oraz Adobe: -5,0%).
Źródło: XTB Research
Źródło: XTB Research
Makroekonomia USA: Spowolnienie wzrostu PKB
W drugim kwartale 2026 roku gospodarka USA rozwijała się w wolniejszym tempie niż oczekiwano, rosnąc o 1,5% w ujęciu zanualizowanym, do czego przyczyniły się zawirowania związane z wojną w Iranie uderzające w sentyment w największej gospodarce świata. Według raportu BEA spowolnienie wynikało głównie ze spadku eksportu i wydatków rządowych, a także słabszych inwestycji przedsiębiorstw. Konsumpcja prywatna również okazała się niższa od prognoz, ponieważ amerykańscy konsumenci wciąż odczuwają presję ze strony wysokich cen paliw. Dane dotyczące bazowego wskaźnika PCE (Core PCE) – ulubionej miary inflacji Rezerwy Federalnej – okazały się nieco niższe od oczekiwań (odczyt miesięczny wypadł poniżej prognoz, wskazując na łagodniejszą, krótkoterminową presję inflacyjną).
Źródło: XTB Research, Macrobond
Analiza techniczna: US100 (kontrakty na Nasdaq 100)
Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) podejmują próbę odbicia po gwałtownej wyprzedaży, która zepchnęła notowania poniżej kluczowej 100-dniowej średniej wykładniczej (EMA ~28 275) oraz poziomego wsparcia przy 28 410 (poziom 0,0% zniesienia Fibonacciego). Indeks znalazł chwilowy popyt w rejonie 27 600, podczas gdy wskaźnik RSI na poziomie 41,2 pkt odzwierciedla utrzymującą się presję podażową, mimo pierwszych oznak stabilizacji.
Dla strony popytowej kluczowe jest odzyskanie strefy oporu 28 275–28 410, co otworzyłoby drogę w kierunku poziomu 23,6% zniesienia Fibo (28 966) oraz 30-dniowej EMA (~29 036). I odwrotnie – brak powrotu powyżej 100-dniowej średniej EMA naraża US100 na ryzyko ponownej fali spadkowej w stronę 27 600 i głębszego wsparcia w okolicach 26 860.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek
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Microsoft (MSFT): Akcje podskoczyły o 14% po tym, jak przychody za IV kwartał (90,01 mld USD vs oczekiwane 87,72 mld USD) oraz zysk na akcję / EPS (4,81 USD vs 4,25 USD) pobiły prognozy. Wzrost chmury Azure przyspieszył do 43% r/r, przekraczając 100 mld USD rocznych przychodów. Dodatkowym uspokojeniem dla inwestorów było obniżenie całorocznej prognozy nakładów kapitałowych (capex) z 190 mld USD do ok. 175 mld USD ze względu na korekty księgowe.
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Meta Platforms (META): Notowania spółki spadły o 9% w reakcji na rozczarowującą prognozę przychodów na III kwartał (61–64 mld USD) oraz podniesienie dolnego zakresu całorocznej prognozy capexu (do 130–145 mld USD). Przychody w II kwartale wzrosły o 28% r/r do 60,8 mld USD, jednak EPS spadł do 6,18 USD pod wpływem obciążeń prawnych w wysokości 2,4 mld USD oraz kosztów odpraw pracowniczych rzędu 1,18 mld USD.
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Lam Research (LRCX): Akcje wzrosły o 20% po wynikach za IV kwartał, które pobiły oczekiwania – przychody wzrosły o 30% r/r do 6,72 mld USD (wobec 6,68 mld USD prognoz), a skorygowany EPS osiągnął 1,82 USD (vs 1,70 USD oczekiwane). Silny wzrost przychodów z obsługi klienta (+43% r/r) wsparł marże. Prognoza skorygowanego EPS na I kwartał na poziomie 2,00–2,30 USD wyraźnie przewyższyła szacunki Wall Street (1,84 USD).
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Starbucks (SBUX): Walory spółki rosną o 1,5% po podniesieniu całorocznej prognozy skorygowanego zysku na akcję (2,55–2,65 USD vs oczekiwane 2,39 USD). Sprzedaż porównywalna (same-store sales) w USA w III kwartale podskoczyła o 7,9%, zwiększając łączny przychód do 9,3 mld USD (vs 9,16 mld USD prognoz), do czego przyczyniły się nowości w menu oraz modyfikacje programu lojalnościowego.
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Baxter International (BAX): Kurs spółki skoczył o niemal 17% po silnych wynikach za II kwartał (skorygowany EPS 0,56 USD vs oczekiwane 0,37 USD; przychody 2,96 mld USD vs 2,8 mld USD prognoz). Zarząd podniósł całoroczną prognozę EPS do 1,95–2,15 USD, na co wpływ miały dobre wyniki operacyjne oraz zwrot z tytułu ceł.
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Crocs (CROX): Akcje tąpnęły o 12% z powodu słabej prognozy skorygowanego EPS na III kwartał (3,20–3,30 USD vs 3,53 USD oczekiwane), mimo że wyniki za II kwartał pobiły szacunki przy przychodach wynoszących 1,18 mld USD. Zarząd podniósł prognozę EPS na cały rok (13,70–14,00 USD) oraz rozszerzył program skupu akcji własnych do ok. 2 mld USD.
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Robinhood Markets (HOOD): Akcje spadają o 1,8% pomimo tego, że przychody (1,31 mld USD) oraz EPS (0,62 USD vs 0,44 USD prognozy) za II kwartał przewyższyły oczekiwania. Wysokie wolumeny handlu opcjami, akcjami i na rynkach predykcyjnych zrekompensowały 38-procentowy spadek r/r przychodów z kryptowalut, a całoroczna prognoza kosztów operacyjnych została obniżona.
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