Nasdaq odbija ponad 3% 🚀

Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) zyskują 3,4% na fali masowej rotacji kapitału z klasycznych spółek typu “value” w stronę technologii, półprzewodników oraz sztucznej inteligencji (AI).

Analiza techniczna: US100 (Kontrakty na Nasdaq 100)

Kontrakty futures na Nasdaq 100 wykonują silne odbicie od ostatnich dołków, a dzienny wskaźnik RSI (14) podnosi się do poziomu 41,8. Akcja cenowa pozostaje jednak ograniczona poniżej kluczowej średniej EMA100 (D1) w okolicach 28 276, która wraz z poziomem 28 400 stanowi bezpośredni opór od góry. Powrót powyżej tej strefy jest niezbędny, aby potwierdzić trwałe odwrócenie trendu. Co istotne, zyski spółek technologicznych wyraźnie przewyższają zachowanie tradycyjnych spółek wartościowych reprezentowanych przez kontrakty na DJIA (US30; jasnoniebieska linia), co podkreśla silną dywergencję rynkową na korzyść sektora tech.

Źródło: xStation5

Co stoi za odbiciem?

Tech na prowadzeniu: Sektor technologiczny jako całość zyskał +4,8% w ramach indeksu Nasdaq.

Głęboka rotacja: Wyraźna rotacja zaszła jednak nawet w obrębie spółek typu mega-cap oraz tradycyjnych spółek wartościowych — kapitał odpływał z Apple, Google, Walmart, PepsiCo, Pfizer, Chevron i Honeywell, aby sfinansować zakupy w sektorze technologicznym.

Impuls w sektorze SaaS: Spółki z segmentu Software-as-a-Service (SaaS) zyskały duży impet, napędzane znakomitymi wynikami chmury u Microsoft.

Źródło: XTB Research

Dlaczego: Wyniki finansowe ożywiają handel wokół AI

Po tygodniach niemrawego impetu w sektorze technologicznym, szczególnie wśród akcji producentów półprzewodników (indeks półprzewodników PHXL wciąż znajduje się 21% poniżej poziomu z ubiegłego miesiąca), para znakomitych raportów finansowych pomogła ożywić indeks Nasdaq. Bardzo dobre wyniki Microsoftu, kluczowego gracza w dziedzinie obliczeń chmurowych AI, oraz Lam Research, głównego dostawcy dla ASML, dały impuls do wzrostu po tym, jak indeks spadł poniżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA100) po raz pierwszy od kwietnia.

Microsoft (MSFT): Akcje zyskują niemal 17% po wynikach za IV kwartał, które pobiły oczekiwania zarówno pod względem przychodów (90,01 mld USD, +18% r/r), jak i zysku na akcję (EPS: 4,81 USD). Wzrost napędzany był przyspieszeniem przychodów z chmury Azure o 43% r/r (przekraczając 100 mld USD w ujęciu rocznym), podczas gdy Microsoft 365 Copilot osiągnął 30 milionów płatnych użytkowników. Sentyment inwestorów dodatkowo poprawiło obniżenie prognozy wydatków kapitałowych (capex) na cały rok do ok. 175 mld USD z 190 mld USD z powodu korekt księgowych.

Lam Research (LRCX): Akcje zyskują niemal 20% po tym, jak producent sprzętu do produkcji półprzewodników przedstawił wyniki za IV kwartał przewyższające oczekiwania oraz podniósł prognozy (tzw. wyniki typu beat-and-raise), do czego przyczynił się 30-procentowy wzrost przychodów r/r do poziomu 6,72 mld USD oraz skorygowany EPS w wysokości 1,82 USD. Skok o 43% w przychodach z obsługi klientów (2,47 mld USD) rozszerzył marże, podczas gdy prognoza skorygowanego EPS na I kwartał na poziomie 2,00–2,30 USD ze spokojem przebiła szacunki Wall Street (1,84 USD).

Tło makroekonomiczne: Fed jednak nie taki jastrzębi

Rynki skorzystały również na niejednoznacznej postawie szefa Fed, Kevina Warsha, podczas wczorajszej konferencji prasowej po decyzji w sprawie stóp procentowych. Pomimo stanowczego języka w kwestii inflacji i podkreślania wagi 2-procentowego celu, Warsh nie zgłosił sprzeciwu wobec decyzji utrzymującej stopy bez zmian, mimo że trzech członków FOMC głosowało za podwyżką stóp. Rzuciło to pewien cień wątpliwości na wiarygodność jego jastrzębiego nastawienia.

Zmiana ta wyraźnie złagodziła rynkowe oczekiwania dotyczące agresywnych podwyżek stóp procentowych w pozostałej części 2026 roku, pomagając otworzyć drogę do odbicia na rynku akcji, który ostatnio znajdował się pod presją rosnących rentowności obligacji skarbowych.

Implikowana przez rynek ścieżka dla stóp procentowych w USA obniżyła się w całym horyzoncie prognozy po konferencji prasowej Kevina Warsha, przy czym pierwsza podwyżka stóp jest obecnie w pełni wyceniana dopiero na grudzień 2026 roku. Źródło: XTB Research na podstawie danych Bloomberg Finance LP.