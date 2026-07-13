Które raporty sezonu wyników przyciągną uwagę w tym tygodniu❓(13.07.2026)

Oficjalnie rozpoczynamy sezon wyników za Q2 2026! 📊 Jako pierwsze zyskami podzielą się z nami największe amerykańskie banki – JPMorgan, Bank of America i Goldman Sachs zaraportują we wtorek, 14 lipca, przed sesją.
Banki otwierają sezon
Poza wielką trójką na inwestorów czeka też Citigroup, Wells Fargo, a w środę dołączą Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon i PNC.
Technologiczni hegemoni z Europy i Azji
Środa i czwartek to popis europejsko-tajwańskiej technologii – ASML zaraportuje w środę 15 lipca, a Taiwan Semiconductor Manufacturing w czwartek 16 lipca, obaj przed sesją. Netflix natomiast zamknie ten dzień publikacją po sesji – to jedyny raport wieczorny w tym tygodniu.
Zdrowie, przemysł i inne sektory
Nie zabraknie też kluczowych nazw z medycyny i przemysłu: Johnson & Johnson raportuje w środę, a w czwartek dołączają UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, ProLogis, US Bancorp i State Street. Tydzień zamyka w piątek Novartis ze Szwajcarii, publikując wyniki przed sesją.
Podsumowując – w przyszłym tygodniu szczególną uwagę warto skupić na:
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Największe banki: JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs (wt. 14.07, przed sesją)
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Netflix (czw. 16.07, po sesji), ASML (śr. 15.07) i TSMC (czw. 16.07) – oba przed sesją
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Intuitive Surgical (czw. 16.07)
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J&J (śr. 15.07)
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General Electric (czw. 16.07)
To będzie intensywny tydzień publikacji – każdy z tych raportów może dać ton dla dalszego kierunku rynku na resztę lipca.
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