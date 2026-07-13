TSMC pokazuje, że firmy nadal inwestują miliardy w AI

TSMC po raz kolejny dostarcza inwestorom argumentów, że boom związany ze sztuczną inteligencją nadal ma mocne podstawy. Tajwański producent półprzewodników opublikował rekordowe dane dotyczące przychodów za drugi kwartał, jeszcze przed oficjalną publikacją pełnych wyników kwartalnych. Ta zaplanowana jest na ten tydzień i będzie jednym z ważniejszych wydarzeń dla całego sektora technologicznego, ponieważ inwestorzy będą zwracać uwagę nie tylko na same wyniki, ale przede wszystkim na komentarze dotyczące dalszego popytu na układy AI oraz perspektywy kolejnych kwartałów.

Najważniejsze dane opublikowane przez TSMC:

przychody spółki w drugim kwartale wyniosły 1,27 bln dolarów tajwańskich, czyli około 39,6 mld dolarów,

sprzedaż wzrosła o 36% rok do roku, przewyższając oczekiwania analityków,

przychody w samym czerwcu zwiększyły się o około 68% rok do roku,

głównym czynnikiem wzrostu pozostaje silny popyt na najbardziej zaawansowane półprzewodniki wykorzystywane w infrastrukturze sztucznej inteligencji.

Znaczenie tych danych wykracza jednak daleko poza samą reakcję na wyniki jednej spółki. TSMC znajduje się bowiem w centrum całego ekosystemu sztucznej inteligencji. To właśnie w tajwańskich fabrykach powstają najbardziej zaawansowane półprzewodniki wykorzystywane między innymi przez Nvidię oraz innych największych graczy technologicznych. Mocne dane sprzedażowe TSMC można więc traktować jako jeden z najlepszych wskaźników pokazujących, że firmy technologiczne nadal intensywnie inwestują w rozwój mocy obliczeniowej.

Co ważne, wyniki TSMC pojawiają się w momencie, gdy część inwestorów zaczęła coraz mocniej zastanawiać się, czy obecne wyceny spółek związanych ze sztuczną inteligencją nie uwzględniają już zbyt dużej części przyszłego wzrostu. Obawy dotyczą między innymi tego, czy ogromne nakłady ponoszone przez największe firmy technologiczne nie doprowadzą w pewnym momencie do nadmiernej podaży mocy obliczeniowej oraz przeinwestowania w infrastrukturę AI.

Na razie dane płynące z TSMC nie potwierdzają jednak takiego scenariusza. Rekordowe przychody największego na świecie producenta zaawansowanych półprzewodników pokazują, że popyt na najnowsze technologie pozostaje realny, a wydatki największych firm technologicznych przekładają się na konkretne zamówienia. TSMC jest jednym z miejsc, gdzie najlepiej widać, czy obecny cykl inwestycji w sztuczną inteligencję faktycznie znajduje uzasadnienie w gospodarce.

Jednocześnie rozwój własnych układów AI przez takie firmy jak Meta, Google czy Amazon nie musi oznaczać osłabienia pozycji TSMC ani całego sektora półprzewodników. Wręcz przeciwnie, niezależnie od tego, kto projektuje dany układ, jego produkcja nadal wymaga najbardziej zaawansowanych technologii, których dostarczenie wymaga ogromnych nakładów i specjalistycznych mocy produkcyjnych. W tym obszarze TSMC pozostaje jednym z najważniejszych ogniw całego rynku.

Oczywiście wysokie wyceny spółek technologicznych nadal pozostają jednym z głównych tematów dla inwestorów. Kolejne kwartały będą wymagały potwierdzenia, że miliardowe inwestycje w sztuczną inteligencję przełożą się na dalszy wzrost przychodów i zysków. Jednak obecne dane z TSMC częściowo uspokajają te obawy. Pokazują, że rozwój AI nie opiera się wyłącznie na oczekiwaniach rynku, ale już teraz generuje rzeczywisty popyt na zaawansowaną infrastrukturę.

W tym kontekście wyniki TSMC są nie tylko dobrym sygnałem dla samej spółki, ale również ważnym potwierdzeniem dla całego sektora technologicznego. Największe firmy mogą zmieniać sposób, w jaki chcą budować własne rozwiązania AI, jednak kierunek pozostaje niezmienny. Świat potrzebuje coraz większej mocy obliczeniowej, a to oznacza dalsze zapotrzebowanie na zaawansowane półprzewodniki.

Źródło: xStation5