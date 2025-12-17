czytaj więcej
13:47 · 17 grudnia 2025

Lennar traci 4,6% po publikacji wyników kwartalnych💡

Lennar
Akcje
LEN.US, Lennar Corp
-
-

Lennar (LEN.US), jeden z największych amerykańskich deweloperów mieszkaniowych, opublikował wyniki finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2025, które nieco rozczarowały inwestorów. Pomimo utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży, wyniki finansowe spółki były słabsze od konsensusu, a prognozy na nadchodzący kwartał sugerują dalsze spowolnienie wzrostu zysków.

W czwartym kwartale firma Lennar osiągnęła skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,03 USD, co stanowiło wynik znacznie poniżej zarówno wartości z poprzedniego roku (4,06 USD), jak i prognoz rynkowych (2,24 USD). Przychody wyniosły 9,37 mld USD, co oznacza spadek o 5,8% w ujęciu rok do roku, choć nieznacznie przekroczyły oczekiwania analityków. Marża brutto ze sprzedaży domów spadła do 17% z 22,1% rok wcześniej. Średnia cena sprzedaży domu wyniosła 386 000 USD.

Prognozy na pierwszy kwartał 2026 r. są jeszcze bardziej konserwatywne: firma przewiduje 18 000–19 000 nowych zamówień (oczekiwano prawie 20 300) i marżę brutto na poziomie 15–16% (oczekiwano 16,9%), czyli wyniki poniżej oczekiwań rynku. Analitycy (w tym Citi, Barclays i RBC) podkreślają, że słabe wyniki i gorsze od oczekiwań prognozy potwierdzają presję na popyt na nieruchomości mieszkaniowe, rosnącą konkurencję ze strony rynku wtórnego oraz brak szybkiej stabilizacji marż, co przełożyło się na spadki kursu akcji Lennar przed otwarciem dzisiejszej sesji.

 

Akcje spółki są notowane poniżej środowej ceny otwarcia, w strefie ostatnich minimów z 18 listopada. Dopóki akcje spółki pozostają poniżej 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (fioletowa krzywa na wykresie), techniczny trend spadkowy prawdopodobnie będzie się utrzymywał. Źródło: xStation

