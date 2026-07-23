LIVE: Konferencja prasowa EBC

Witamy na relacji na żywo z dzisiejszej konferencji prasowej EBC!
Przypomnijmy, że zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny utrzymał dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa depozytowa wciąż wynosi więc 2,25%.
Najważniejsze wypowiedzi
- Najnowsze dane wskazują na pewną poprawę aktywności gospodarczej.
- Aktywność w sektorze usług częściowo się ożywiła.
- Wzrost wydatków na obronność wspiera przemysł.
- Konieczne jest podjęcie pilnych działań w celu wzmocnienia gospodarki strefy euro.
- Inflacja bazowa pozostaje pod kontrolą, ale pełne skutki ostatniego wzrostu cen surowców energetycznych nie są jeszcze widoczne.
- Wzrost cen energii prawdopodobnie spowoduje, że inflacja utrzyma się znacznie powyżej poziomu celu w pierwszej połowie 2027 roku.
- Większość wskaźników długoterminowych oczekiwań inflacyjnych utrzymuje się na poziomie około 2%.
- Wyższe ceny energii będą miały negatywny wpływ na dochody realne.
- Od czasu czerwcowej decyzji odnotowaliśmy kilka stosunkowo korzystnych zmian.
(artykuł jest aktualizowany na bieżąco)
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