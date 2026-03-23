Lockheed Martin wybiera Polskę na hub serwisowy Apache

Planowane centrum ma odpowiadać za utrzymanie i naprawy systemów TADS PNVS, które odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu celów i prowadzeniu operacji w trudnych warunkach, w tym w nocy i przy ograniczonej widoczności. Przeniesienie tych zdolności do Polski oznacza nie tylko większą niezależność operacyjną, ale także skrócenie czasu potrzebnego na serwisowanie sprzętu oraz ograniczenie kosztów logistycznych. W praktyce przekłada się to bezpośrednio na wyższą dostępność operacyjną floty i większą efektywność wykorzystania śmigłowców.

Znaczenie projektu wykracza poza kwestie czysto techniczne. Polska, jako jeden z największych przyszłych użytkowników śmigłowców Apache poza Stanami Zjednoczonymi, rozwija zdolności nie tylko w zakresie eksploatacji, lecz także utrzymania i zaplecza technologicznego. Włączenie zakładów WZL 1 w Łodzi w globalny system serwisowy wzmacnia pozycję kraju w strukturach NATO oraz zwiększa jego rolę w międzynarodowym łańcuchu dostaw sektora obronnego, co może w przyszłości otworzyć drogę do obsługi sprzętu także dla innych użytkowników w regionie.

Dla Lockheed Martin projekt jest elementem szerszej strategii sprzedażowej i offsetowej, opartej na budowie lokalnych partnerstw przemysłowych. Transfer części kompetencji do krajów zamawiających zwiększa atrakcyjność ofert eksportowych i ułatwia zawieranie dużych kontraktów, szczególnie w Europie. Jednocześnie pozwala firmie rozwijać długoterminowe relacje serwisowe, które w branży obronnej stanowią stabilne i przewidywalne źródło przychodów o relatywnie wysokiej marży oraz niższej cykliczności niż sprzedaż samego sprzętu.

Z punktu widzenia rynku finansowego tego typu projekty rzadko przekładają się na natychmiastowe zmiany wyników spółki, ponieważ są częścią wcześniej uzgodnionych porozumień offsetowych. Ich realne znaczenie ujawnia się w dłuższym horyzoncie, gdzie serwis, modernizacje i wsparcie techniczne generują powtarzalne przepływy pieniężne, często przewyższające wartość pierwotnej sprzedaży sprzętu w całym cyklu jego życia.

Rozwój kompetencji serwisowych w Polsce wpisuje się w szerszy trend regionalizacji w sektorze obronnym. Europejskie państwa coraz częściej inwestują w lokalne zdolności utrzymania uzbrojenia, co jest odpowiedzią na rosnące napięcia geopolityczne oraz potrzebę zwiększenia autonomii strategicznej. Dla Lockheed Martin oznacza to konieczność łączenia globalnego zasięgu z lokalną obecnością przemysłową, a dla Polski stanowi istotny krok w kierunku budowy własnych zdolności technologicznych i przemysłowych.

Projekt centrum serwisowego w Łodzi można postrzegać jako wyraźne wzmocnienie pozycji firmy w Europie Środkowo Wschodniej oraz jako fundament pod budowę długoterminowego strumienia przychodów z obsługi i utrzymania sprzętu wojskowego, który w kolejnych dekadach może zyskiwać na znaczeniu wraz z rozbudową floty i rosnącymi wydatkami na obronność.

