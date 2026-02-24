Made in USA. Nowa strategia Apple

Apple w ostatnich miesiącach znacząco przyspiesza działania mające na celu rozwój produkcji chipów i komputerów Mac w Stanach Zjednoczonych, co należy traktować jako ruch o charakterze strategicznym. Celem firmy jest zwiększenie odporności łańcucha dostaw w obliczu rosnącego ryzyka geopolitycznego, napięć między USA a Chinami oraz ewentualnych zakłóceń w produkcji w Azji. Choć masowa produkcja iPhone’ów i większość Maców nadal pozostaje w Azji, Apple intensyfikuje inwestycje w amerykański przemysł półprzewodników, aby zabezpieczyć krytyczne komponenty i wzmocnić lokalne kompetencje technologiczne.
Jednym z kluczowych elementów jest ogromny kompleks produkcji chipów w Arizonie, którego koszt szacuje się na około 165 miliardów dolarów. Kompleks obejmuje sześć fabryk i wspiera produkcję zaawansowanych półprzewodników wykorzystywanych w nowych urządzeniach Apple. Choć technologie te nadal ustępują tajwańskim zakładom TSMC, inwestycja pozwala Apple zabezpieczyć część produkcji w sytuacjach awaryjnych oraz zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców w kluczowych segmentach.
Równolegle Apple rozwija współpracę z amerykańskimi partnerami i dostawcami. GlobalWafers w Teksasie odpowiada za produkcję waferów, Corning w Kentucky produkuje specjalistyczne szkło, a Amkor w Arizonie zajmuje się pakowaniem chipów. Te strategiczne inwestycje i partnerstwa pozwalają firmie budować lokalny ekosystem produkcyjny, który choć wciąż stanowi niewielki procent całkowitego zapotrzebowania Apple, zwiększa stabilność i bezpieczeństwo dostaw.
Apple ogłosiło również, że część produkcji komputerów Mac Mini zostanie przeniesiona do zakładu Foxconn w Houston, gdzie firma już produkuje swoje serwery AI. Mac Mini, mimo że stanowi niewielki udział w sprzedaży Apple, jest popularny wśród deweloperów i użytkowników sztucznej inteligencji, co sprawia, że lokalna produkcja zwiększa elastyczność firmy w reagowaniu na zmieniający się popyt. Linia w Houston zostanie wsparta centrum szkoleniowym, co pokazuje długofalowe podejście Apple do rozwoju lokalnych kompetencji i zwiększania zdolności produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie firma utrzymuje znaczną część produkcji w Azji, co podkreśla, że TSMC pozostaje głównym dostawcą zaawansowanych chipów.
Działania Apple należy postrzegać w szerszym kontekście geopolitycznym i makroekonomicznym. Rosnące napięcia w rejonie Azji Wschodniej oraz potencjalne ryzyko blokady cieśniny tajwańskiej przez Chiny stawiają firmy technologiczne w sytuacji, w której dywersyfikacja źródeł dostaw i budowa lokalnych kompetencji staje się kwestią strategiczną. Apple poprzez inwestycje w Arizonie i Teksasie tworzy polisy bezpieczeństwa dla swojego globalnego łańcucha wartości, minimalizując ryzyko nagłych zakłóceń w dostawach kluczowych komponentów.
Wnioski strategiczne dla rynku
-
Ruch Apple można interpretować jako przemyślane zabezpieczenie łańcucha dostaw.
-
Firma zmniejsza ryzyko związane z ewentualnymi problemami produkcyjnymi w TSMC.
-
Działania ograniczają wpływ potencjalnych napięć geopolitycznych, w tym ryzyka blokady cieśniny tajwańskiej.
-
Strategia zwiększa odporność na zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw.
-
Dla inwestorów jest to sygnał, że Apple aktywnie zarządza ryzykiem geopolitycznym i wzmacnia amerykański ekosystem produkcyjny.
-
W dłuższym horyzoncie działania mogą poprawić stabilność operacyjną firmy, zwiększyć kontrolę nad kluczowymi komponentami i zmniejszyć wrażliwość na zewnętrzne wstrząsy rynkowe.
