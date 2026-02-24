US OPEN: Wall Street odbija po umowie AMD z Meta

Na Wall Street dziś rano panuje wyraźny optymizm i rynki rosną po wczorajszych spadkach. Dow Jones rośnie o 0,6%, S&P 500 o 0,2%, a Nasdaq o 0,3%.

Dzisiejsze odbicie jest reakcją na gwałtowne spadki z poprzedniego dnia, które były wywołane obawami o wpływ sztucznej inteligencji na sektor technologiczny oraz niepewnością wokół ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Nowo ogłoszone taryfy ponownie wprowadzają zamieszanie na rynkach i budzą sprzeciw wielu państw, z którymi już wcześniej podpisano umowy handlowe. Kraje te domagają się dotrzymania warunków umów, a w przypadku nieprzestrzegania mogą zrywać zawarte porozumienia, co dodatkowo zwiększa niepewność na globalnych rynkach.

W centrum uwagi pozostaje sektor półprzewodników i sztucznej inteligencji, w którym kluczową rolę odgrywa NVIDIA. Spółka ta jest uznawana za barometr stanu hossy w branży, ponieważ jej technologie GPU są fundamentem dla centrów danych i systemów AI na całym świecie. Solidne wyniki Nvidii w przeszłości często podsycały wzrosty całego sektora chipów i indeksu Nasdaq nawet w obliczu ryzyk makroekonomicznych i taryfowych.

Jutrzejsze publikacja wyników kwartalnych przez Nvidię jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia i może stać się decydującym testem dla dalszej hossy. Jeżeli wyniki potwierdzą silny popyt na rozwiązania AI i pokażą, że spółka potrafi utrzymać tempo wzrostu pomimo wyzwań związanych z taryfami i łańcuchami dostaw, może to wzmocnić odbicie w całym sektorze technologicznym. Jeżeli raport okaże się słabszy od oczekiwań, nawet przy dzisiejszym optymizmie rynek może szybko wrócić do ruchów spadkowych.

W skrócie Wall Street dziś rośnie po gwałtownych spadkach, reakcja rynku sugeruje krótkoterminowe odbicie, ale kluczowe wydarzenia i ryzyka, takie jak nowe taryfy Trumpa oraz jutrzejsze wyniki Nvidii, będą decydować o kierunku rynku w najbliższych dniach.

Żródło: xStation5

Kontrakty na US500 (S&P 500) rosną dziś w reakcji na pozytywne informacje o umowie między AMD a Meta dotyczącą dostaw chipów do sztucznej inteligencji. Odbicie po wczorajszych spadkach wspiera optymizm w sektorze technologicznym, mimo że rynek nadal pozostaje w stanie wyczekiwania przed jutrzejszą publikacją wyników kwartalnych Nvidii. Sytuacja ta podkreśla ostrożne podejście inwestorów, którzy szukają potwierdzenia kontynuacji hossy w kluczowym segmencie rynku.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

AMD(AMD.US) podpisało znaczącą umowę z Meta Platforms(META.US), która obejmuje dostawy chipów do zastosowań sztucznej inteligencji przez najbliższe pięć lat o łącznej mocy obliczeniowej do 6 gigawatów. Pierwsze przesyłki, wykorzystujące przyszłe GPU AMD Instinct MI450 i procesory EPYC, mają trafić do Meta w drugiej połowie 2026 roku. Wartość tego partnerstwa jest bardzo wysoka i może przekroczyć 60 miliardów dolarów. Umowa przewiduje również możliwość nabycia przez Meta nawet dziesięciu procent akcji AMD w zamian za realizację zobowiązań zakupowych i osiąganie ustalonych kamieni milowych w dostawach chipów.

Ogłoszenie porozumienia spowodowało znaczny wzrost notowań AMD, co rynek odebrał jako sygnał rosnącego popytu na układy AI oraz potwierdzenie konkurencyjnej pozycji AMD wobec Nvidii. Cała umowa wpisuje się w szerszy trend w branży, w którym firmy inwestują ogromne środki w rozwój infrastruktury AI i szukają alternatywnych dostawców sprzętu, a AMD coraz mocniej zaznacza swoją pozycję w tym segmencie.

Akcje Eli Lilly(LLY.US) znalazły się pod presją po tym, jak konkurent, Novo Nordisk, ogłosił obniżkę cen leków GLP‑1 w USA nawet o połowę. Posunięcie to zwiększa konkurencję w segmencie leków przeciwcukrzycowych i na odchudzanie, wywierając presję na Eli Lilly i mogąc wpłynąć na jej przychody.

Whirlpool(WHR.US) ogłosił emisję nowych akcji o łącznej wartości około 800 mln USD. Środki mają być przeznaczone głównie na spłatę zadłużenia oraz inwestycje w rozwój i automatyzację działalności. W wyniku tej decyzji kurs akcji spółki odnotował spadki, co odzwierciedla obawy inwestorów związane z rozwodnieniem udziałów i wpływem emisji na wycenę spółki.

Akcje Home Depot (HD.US) rosną o ponad 2% w trakcie sesji po publikacji wyników za czwarty kwartał. Kluczowy wskaźnik sprzedaży(same sklepy, bez wpływu nowych lokalizacji) okazał się lepszy od oczekiwań rynku, co pokazuje utrzymujący się popyt konsumencki, mimo że spółka ostrzegła przed wyzwaniami makroekonomicznymi.











