mBank zaczyna 2026 rok wyraźnie lepiej, niż sugerowały wcześniejsze obawy rynku

mBank opublikował wyniki za I kwartał 2026 roku, które okazały się lepsze od rynkowych oczekiwań i potwierdzają, że sektor bankowy wchodzi w ten rok w relatywnie stabilnej formie. Wyniki są szczególnie istotne w kontekście wcześniejszych obaw o wyraźne osłabienie rentowności po rekordowym 2025 roku, który był napędzany bardzo wysokimi stopami procentowymi.

Najważniejsze dane finansowe za I kwartał 2026 dla mBanku:

Zysk netto przypadający akcjonariuszom: 953 mln zł (vs 706 mln zł rok wcześniej)

Zysk brutto: 1,53 mld zł (vs 990 mln zł rok wcześniej)

Wynik z działalności operacyjnej: 1,74 mld zł (vs 1,18 mld zł rok wcześniej)

Przychody odsetkowe: 3,44 mld zł (vs 3,66 mld zł rok wcześniej)

Przychody z opłat i prowizji: 892 mln zł (vs 823 mln zł rok wcześniej)

Aktywa razem: 290,5 mld zł (vs 280,3 mld zł na koniec 2025)

Kapitały własne przypadające akcjonariuszom: 20,8 mld zł (vs 19,9 mld zł)

Współczynnik kapitałowy (TCR): 16,0% (vs 17,4% na koniec 2025)

Zysk na akcję: 22,41 zł (vs 16,61 zł rok wcześniej)

Zysk netto wyniósł 953 mln zł, co oznacza wzrost o około jedną trzecią rok do roku i jednocześnie poziom wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Co istotne, poprawa widoczna jest również na poziomie brutto i operacyjnym, co sugeruje, że nie jest to efekt jednorazowy, tylko szerzej zakrojona poprawa wynikowości.

Wyniki pod presją niższych stóp, ale bez wyraźnego pogorszenia

Struktura wyników pokazuje klasyczną fazę cyklu dla sektora bankowego po okresie wysokich stóp procentowych. Przychody odsetkowe spadły rok do roku, co jest naturalną konsekwencją niższego poziomu stóp procentowych względem 2025 roku. Mimo tego spadku bank utrzymuje bardzo wysoką rentowność.

Jednocześnie pozytywnie wyróżniają się przychody z opłat i prowizji, które rosną rok do roku i częściowo kompensują presję na marżę odsetkową. W praktyce oznacza to, że mBank stopniowo zmniejsza uzależnienie od samego wyniku odsetkowego, co w obecnym otoczeniu jest istotnym elementem stabilizacji przychodów.

Bardzo mocny wynik operacyjny

Na poziomie operacyjnym bank notuje wyraźną poprawę, a wynik działalności operacyjnej rośnie do 1,74 mld zł. Pokazuje to, że podstawowa działalność bankowa pozostaje bardzo dochodowa, nawet w środowisku niższych stóp i rosnących obciążeń regulacyjnych.

Wynik netto pozostaje wspierany przez stabilną jakość portfela oraz relatywnie uporządkowaną strukturę kosztów ryzyka, co pozwala na wysoką konwersję wyniku operacyjnego na zysk końcowy.

Presja podatkowa i normalizacja wyników

Podobnie jak w całym sektorze bankowym, widoczny jest wpływ wyższych obciążeń fiskalnych, które ograniczają skalę wzrostu wyniku netto względem dynamiki operacyjnej. Jest to jeden z czynników, który powoduje, że mimo bardzo solidnych wyników operacyjnych, tempo wzrostu zysku netto jest bardziej umiarkowane.

Jednocześnie dane za pierwszy kwartał 2026 roku pokazują, że obawy o gwałtowne pogorszenie wyników sektora były przesadzone. Zamiast tego obserwujemy raczej stopniową normalizację wyników po wyjątkowo mocnym 2025 roku, niż ich wyraźne osłabienie.

Stabilny bilans i solidna pozycja kapitałowa

Bilans mBanku pozostaje mocny. Aktywa rosną do 290,5 mld zł, a kapitały własne zwiększają się do 20,8 mld zł, co potwierdza stabilną pozycję finansową banku.

Jednocześnie współczynnik kapitałowy spada do 16,0% z 17,4% na koniec 2025 roku, co może wskazywać na większą dynamikę aktywów ważonych ryzykiem lub zmiany w strukturze kapitału. Mimo tego poziom pozostaje bezpieczny i zapewnia komfortowy bufor regulacyjny.

Sektor w fazie stabilizacji, nie spowolnienia

Wyniki mBanku dobrze wpisują się w szerszy obraz sektora bankowego, który przechodzi z fazy rekordowej rentowności w 2025 roku do bardziej zrównoważonego poziomu wyników w 2026 roku.

Banki funkcjonują obecnie w środowisku:

niższych stóp procentowych niż w szczycie cyklu,

wyższych obciążeń podatkowych,

ale nadal solidnego popytu kredytowego i dobrej jakości aktywów.

W tym kontekście wyniki mBanku można odczytać jako potwierdzenie, że sektor nie wchodzi w fazę gwałtownego pogorszenia, tylko raczej w okres stabilizacji wysokiej rentowności, choć już bez efektów „rekordowego otoczenia” z poprzedniego roku.

Źródło; xStation5