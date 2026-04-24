Meme-stock Avis Budget wraca do gry?🚩Akcje próbują odbić po 70% krachu, który zakończył euforię

Akcje spółki zajmującej się wynajmem samochodów Avis Budget (CAR.US) w ciągu kilku dni przeszły pełny cykl rynkowej euforii i załamania, pokazując, jak szybko mechanizmy spekulacyjne mogą się wyczerpać. Najpierw pojawił się gwałtowny short squeeze, a zaraz po nim równie dynamiczny powrót do bardziej racjonalnej wyceny. Obecnie akcje spółki nieznacznie rosną, próbując wrócić do gry po fali paniki z dwóch ubiegłych sesji. Rynek już dziś snuje porównania do fali euforii wokół spółek memowych typu GameStop i wydaje się, że historia jest przynajmniej częściowo podobn; aktualna kapitalizacja spółki wynosi 8 mld USD.

wzrost kursu akcji wynosił w szczycie ok. 600% (z <100 USD do >700 USD)

(z <100 USD do >700 USD) akcje runęły o p o nad 70% w dwa dni po szczycie

po szczycie jednodniowy zysk short sellerów: ok. 2,8 mld USD

short interest sięgający nawet ~64% free floatu

zmienność implikowana opcji: ok. 235%

Początek ruchu: ograniczona podaż i rosnąca presja na shorty

Cała historia zaczęła się od specyficznej struktury rynku. Avis Budget miał jednocześnie wysoki short interest oraz bardzo ograniczony free float. W praktyce oznaczało to, że wielu inwestorów obstawiało spadki, ale liczba dostępnych akcji była relatywnie mała.

To stworzyło idealne warunki do gwałtownego ruchu wzrostowego. Nawet umiarkowany popyt mógł prowadzić do silnych zmian ceny, bo podaż była strukturalnie ograniczona.

Koncentracja akcjonariatu jako kluczowy katalizator

Jednym z najważniejszych elementów tej historii była struktura własności. Dwa fundusze hedgingowe kontrolowały łącznie nawet ponad 70% akcji spółki. To znacząco ograniczało free float, a więc liczbę akcji dostępnych w obrocie. W takich warunkach nawet niewielkie zmiany popytu prowadzą do nieproporcjonalnie dużych ruchów cenowych. Dodatkowym impulsem było ujawnienie dużej pozycji przez Pentwater Capital, co rynek odebrał jako sygnał instytucjonalnego wsparcia.

Short squeeze: mechanizm, który sam się napędza

Wraz ze wzrostem kursu zaczęła działać klasyczna spirala short squeeze’u. Inwestorzy grający na spadki byli zmuszeni zamykać pozycje, czyli odkupywać akcje po coraz wyższych cenach. Każde takie zamknięcie generowało dodatkowy popyt, który dalej podbijał kurs. W kulminacyjnym momencie udział krótkich pozycji sięgnął około 64% free floatu, co tylko zwiększało skalę zjawiska. Efekt był prosty: cena rosła nie dlatego, że pojawiły się nowe fundamenty, ale dlatego, że rynek zmuszał uczestników do kupowania.

Akcje Avis Budget (CAR.US), interwał D1

Punkt zwrotny: brak nowego kapitału

Moment odwrócenia nastąpił wtedy, gdy ten mechanizm przestał być podtrzymywany. Presja na zamykanie shortów zaczęła słabnąć, a jednocześnie zabrakło świeżego kapitału, który mógłby przejąć rolę kupujących.

To wystarczyło, by trend się załamał. Po szczycie powyżej 713 USD kurs spadł o około 40% w jednej sesji, a następnie kontynuował przecenę w kolejnych dniach.

Łącznie oznaczało to spadek przekraczający 70% w bardzo krótkim czasie – typowy finał wyczerpanego short squeeze’u.

Odwrócenie ról: short sellerzy wracają do gry

Gwałtowna korekta całkowicie zmieniła układ sił. Inwestorzy, którzy wcześniej byli pod presją, zaczęli generować zyski. Według danych S3 Partners jednodniowa wyprzedaż przyniosła około 2,8 mld USD zysków dla krótkich pozycji, niemal kompensując wcześniejsze straty. Jednocześnie ponowny wzrost short interest sugeruje, że rynek szybko wrócił do scenariusza spadkowego.

Fundamenty w tle: typowy profil „meme stock”

Ruch cenowy nie był wsparty poprawą wyników finansowych. Spółka w ostatnich latach generowała straty, co oznacza, że wzrost był w dużej mierze oderwany od fundamentów. To wpisuje Avis Budget w schemat tzw. „meme stocks”, gdzie kluczową rolę odgrywają:

narracja rynkowa

aktywność inwestorów detalicznych

mechanika rynku (short interest, płynność), a nie wyniki finansowe

Opcje i zmienność: paliwo dla spekulacji

Aktywność na rynku opcji osiągnęła poziomy typowe dla skrajnych epizodów spekulacyjnych. Wolumen przekraczał 200 tys. kontraktów dziennie, a zmienność implikowana wzrosła do około 235%. W odpowiedzi brokerzy wprowadzili 100% wymogi depozytowe, co oznaczało konieczność pełnego finansowania pozycji gotówką. To działanie jest zarezerwowane dla sytuacji ekstremalnego ryzyka. Po fazie dynamicznych wzrostów i równie gwałtownej korekty rynek zaczął wracać do bardziej fundamentalnej wyceny. Widać to także w zmianach rekomendacji analityków i rosnącej ostrożności wobec spółki. Cały epizod wpisuje się w znany schemat z przypadków takich jak GameStop czy Hertz:

wysoki short interest ograniczona podaż akcji napływ kapitału spekulacyjnego short squeeze wyczerpanie popytu i gwałtowna korekta

Aktualnie niepewność co do waloru jest ogromna i choć może nie wrócić szybko na ostatnie maksima - wciąż może notować ponadprzeciętną zmienność - oraz fascynować Wall Street.