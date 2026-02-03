Merck: mieszane wyniki, ale kluczowe leki wciąż napędzają wzrost💊

Merck & Co., globalny gigant farmaceutyczny znany m.in. z leków onkologicznych i szczepionek, opublikował dziś wyniki za czwarty kwartał 2025 roku oraz prognozę na 2026 rok, które można określić jednym słowem: mieszane. Spółka odnotowała solidny wzrost przychodów w kwartale dzięki kluczowym produktom, takim jak Keytruda czy nowe leki na choroby płuc, ale jednocześnie doświadczyła znaczących trudności ze szczepionką Gardasil, co odbiło się na prognozach całorocznych.

Przychody za IV kwartał wyniosły 16,4 mld USD, co oznacza wzrost o 5% rok do roku i przekraczało oczekiwania analityków (16,17 mld USD). Skorygowany zysk na akcję osiągnął 2,04 USD, minimalnie przewyższając prognozę 2,01 USD. Zysk netto w ujęciu GAAP wyniósł 1,19 USD na akcję, spadając w porównaniu z 1,48 USD rok wcześniej.

Pomimo solidnych wyników kwartalnych, prognoza Mercka na 2026 rok okazała się nieco rozczarowująca: spółka przewiduje przychody w przedziale 65,5–67 mld USD przy skorygowanym EPS 5,00–5,15 USD, podczas gdy analitycy oczekiwali 67,5 mld USD i EPS 5,27 USD. Marża brutto jest prognozowana na około 82%, nieznacznie powyżej oczekiwań rynku (81,8%).

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał

Przychody całkowite: 16,40 mld USD (+5% r/r, prognoza: 16,17 mld USD)

Skorygowany EPS: 2,04 USD (prognoza: 2,01 USD)

EPS GAAP: 1,19 USD (spadek r/r z 1,48 USD)

Keytruda: 8,37 mld USD (+6,8% r/r, prognoza: 8,24 mld USD

Prognoza na 2026

Przychody: 65,5–67 mld USD (prognoza: 67,5 mld USD)

Skorygowany EPS: 5,00–5,15 USD (prognoza:5,27 USD)

Marża brutto: 82% (prognoza: 81,8%)

Kluczowe produkty i segmenty

Wyniki IV kwartału ukazują mieszany obraz biznesu Merck:

Produkty wspierające wzrost:

Keytruda: sprzedaż wzrosła o 6,8% r/r do 8,37 mld USD, powyżej prognozy 8,24 mld USD.

Nowe leki pulmonologiczne (Ohtuvayre/Winrevair): silne wyniki po przejęciu Verona Pharma.

Pozostałe leki (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): sprzedaż na poziomie lub nieco powyżej oczekiwań.

Animal Health: 1,51 mld USD (+7,7% r/r), stabilny segment poza farmaceutyczny.

Produkty pod presją:

Gardasil: sprzedaż spadła o 33% r/r do 1,03 mld USD, brak dostaw do Chin w 2026 roku.

Lagevrio i Lynparza: sprzedaż poniżej oczekiwań.

Strategia i perspektywy rozwoju

W zakresie strategii i rozwoju, Merck kontynuuje działania mające na celu dywersyfikację portfela i przygotowanie się na zmiany w otoczeniu rynkowym, w tym wygasanie patentu Keytrudy w USA w 2028 roku. Spółka koncentruje się na poszerzeniu portfolio o nowe leki onkologiczne, pulmonologiczne i przeciwwirusowe oraz na wprowadzaniu innowacji w istniejących produktach. W tym kontekście Merck prowadzi intensywne inwestycje w badania i rozwój oraz rozbudowę produkcji w USA, planując nakłady kapitałowe i R&D przekraczające 70 mld USD. Dodatkowo spółka zawarła porozumienie z rządem USA w sprawie taryf importowych, które przewiduje dostarczanie produktów w ramach programu „direct-to-patient” w zamian za trzyletnie odroczenie ceł.

Prognoza Mercka na 2026 wskazuje na umiarkowany wzrost przychodów i zysków, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności w kluczowych segmentach biznesowych. Silne wyniki Keytrudy i nowych leków pulmonologicznych, wraz z inwestycjami w rozwój produktów oraz optymalizacją portfela, pozwalają spółce przygotować się na konkurencję generyczną i utrzymać pozycję w strategicznych obszarach farmaceutycznych.

Wnioski