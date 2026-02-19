Michael Burry i Palantir: Znany analityk rzuca poważne oskarżenia

Spółka Palantir, mimo niespotykanie dobrych wyników, ma w ostatnim czasie problem z przywróceniem wycen do poziomów, na jakich utrzymywała się regularnie w 2025 roku.

Tę słabość wycen wykorzystał Michael Burry, legendarny spekulant i analityk oraz jeden z najbardziej wokalnych krytyków Palantira. Oskarżenia Burry’ego są poważne.

Spór między Burrym a Palantirem nie jest nowy. Zdawać by się mogło, że inicjatywa pozostaje jednak po stronie spółki, do niedawna z Denver, a obecnie już z Florydy. Palantir utrzymuje swoje wyceny wysoko mimo ostatnich korekt, a w wynikach kwartalnych wciąż pokazuje ogromne wzrosty, zwykle powyżej oczekiwań.

Burry już wcześniej wskazywał, że model Palantira nie jest skalowalny, bo każda integracja jest budowana „na miarę”, a sama spółka rzekomo nie ma własnych rozwiązań AI i korzysta jedynie z gotowych rozwiązań m.in. OpenAI czy Google. Palantir jest spółką niezwykle „hermetyczną”, a Burry nie jest w stanie poprzeć swoich słów twardymi dowodami. Utrzymuje jednak, że spółka jest de facto firmą konsultingową, która udaje, że jest spółką SaaS, a ta z kolei udaje, że jest spółką AI. Kilka dni temu opublikował jednak kolejne analizy, w których argumentuje już nie tylko nieoptymalny model biznesowy czy nierealne wyceny, lecz pełnoprawne oszustwo księgowe.

Palantir ma używać techniki tzw. „channel stuffing”, czyli „agresywnego” i „kreatywnego” rozpoznawania przychodów, co sprawia, że spółka może wykazać wyniki wyższe, niż są one w rzeczywistości. Jednym z „objawów” stosowania takiej techniki są należności rosnące szybciej niż przychody.

Rzeczywiście, należności w przypadku Palantira rosną szybciej niż przychody w 9 z 12 kwartałów. Należności w badanym okresie wzrosły 20-krotnie, a przychody jedynie 6-krotnie, zaś wskaźnik rotacji należności wzrósł z 20 do 67 dni.

Jednak oprócz analizy finansowej firmy analityk zwykle powinien mieć też wśród swoich narzędzi „brzytwę Ockhama”. Burry swoją analizą dowiódł jedynie, że wydłuża się cykl płatności, co samo w sobie jest zjawiskiem negatywnym, jednak nie oznacza pogorszenia sytuacji spółki czy przedsiębiorstwa.

Palantir rośnie szybko, a jego kontrakty są duże i złożone. Wszystko wskazuje na to, że spółka najzwyczajniej rośnie szybciej, niż jest w stanie integrować swoje rozwiązania u kolejnych klientów, co bardziej wskazuje na klęskę urodzaju niż rychły upadek. Struktura przepływów pieniężnych Palantira może przypominać bardziej kontraktorów zbrojeniowych niż spółkę technologiczną.

Ostatecznie teza Michaela Burry’ego może okazać się prawdziwa, jednak przedstawione do tej pory dowody nie wystarczają, by ją potwierdzić.