💻Microsoft: Kolejny moment prawdy. Wyniki po sesji

Wycena jako szansa: Po 20-procentowej korekcie Microsoft kusi wyceną (P/E ok. 21x na przyszły rok). Przy 90 mld USD w gotówce, dla inwestorów długoterminowych obecne poziomy mogą być okazją do wejścia.

Bariera infrastruktury: Głównym wyzwaniem dla Azure jest brak wolnych mocy obliczeniowych (GPU). Rynek sprawdzi, czy mimo tych ograniczeń i gigantycznych wydatków (tzw. podatek od Nvidii), chmura utrzyma tempo wzrostu.

Rozwód z wyłącznością: Microsoft i OpenAI luzują więzi – startup może teraz współpracować z konkurencją (Amazon, Oracle), a Microsoft przestaje płacić mu prowizje, stawiając na szerszą dywersyfikację (m.in. Anthropic).

Po dzisiejszej decyzji Fed i po sesji na Wall Street czekają nas kolejne intensywne godziny. Aż 4 spółki należące do grupy Mag7 opublikują swoje wyniki finansowe za miniony kwartał. Choć trudno wskazać, która spółka jest ważniejsza od drugiej, to jednak oczy wielu inwestorów zwrócą się w stronę Redmond, skąd pochodzi największa spółka software’owa na świecie. Chodzi oczywiście o Microsoft. Dla spółki kierowanej przez Satya Nadella, choć oczywiście założonej przez Billa Gatesa, nie jest to jednak zwykły kwartał. Po okresie euforii związanej ze sztuczną inteligencją, rynek wchodzi w fazę „Show-Me”, w której same obietnice już nie wystarczają. Kurs akcji, znajdujący się w około 20% korekcie od szczytów, sugeruje, że inwestorzy wątpili w Microsoft, jako spółkę napędzaną rewolucją AI. Niemniej od kilku tygodni sytuacja zaczęła się zmieniać. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących wynikach i czy spółka ma szansę powrócić na tron?

1. Cloud i Azure: Kluczowy silnik wzrostu w obliczu ograniczeń podaży

Chmura obliczeniowa Azure pozostaje sercem wyceny Microsoftu. Konsensus rynkowy zakłada wzrost przychodów z segmentu Intelligent Cloud na poziomie wysokich 20 lub niskich 30 procent. Analitycy HSBC są jeszcze bardziej optymistyczni, prognozując średnioroczne tempo wzrostu (CAGR) dla Azure na poziomie 33,6% aż do 2030 roku.

Jednak głównym problemem nie jest brak popytu, lecz ograniczenia infrastrukturalne. Microsoft zmaga się z niedoborem mocy obliczeniowych (GPU), co zmusza zarząd do trudnych wyborów alokacyjnych. Obecnie priorytet otrzymują własne produkty (M365 Copilot, GitHub Copilot) oraz R&D, podczas gdy zewnętrzni klienci Azure muszą zadowolić się „resztkami” mocy. Jeśli w tym kwartale Azure nie wykaże przyspieszenia, podczas gdy AWS i Google Cloud (GCP) to zrobią, może to być odebrane jako sygnał utraty pozycji lidera wzrostu na rzecz konkurentów posiadających własne, bardziej wydajne układy scalone. Z drugiej strony wskazuje się na to, że w kalendarzowym 2026 roku Azure może prześcignąć AWS na pozycji lidera pod względem udziału w rynku.

2. Rewolucja w relacjach z OpenAI i dywersyfikacja przez Anthropic

Ostatnie dni przyniosły fundamentalną zmianę w strategii AI Microsoftu. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami (Bloomberg, NYT), Microsoft i OpenAI oficjalnie poluzowały swoje partnerstwo. Najważniejsze punkty tej zmiany to:

Koniec wyłączności: Microsoft nie jest już jedynym podmiotem uprawnionym do odsprzedaży modeli OpenAI. Pozwala to ChatGPT na zawieranie umów z konkurentami, takimi jak Amazon (AWS) czy Oracle.

Zmiana modelu finansowego: W zamian za rezygnację z wyłączności, Microsoft nie będzie już płacił OpenAI udziału w przychodach z produktów odsprzedawanych w swojej chmurze.

Droga do IPO: Zmiany te mają ułatwić OpenAI restrukturyzację w tradycyjną firmę nastawioną na zysk i debiut na giełdzie.

Aby zmniejszyć uzależnienie od OpenAI (które odpowiada za ok. 45% niewykonanych zobowiązań kontraktowych MSFT), Microsoft agresywnie stawia na Anthropic. Gigant z Redmond zainwestował w Anthropic 5 mld USD, ale co ważniejsze, w ramach umowy Anthropic zobowiązał się wynająć od Microsoftu moce obliczeniowe o wartości 30 mld USD. HSBC szacuje, że przychody Anthropic wzrosły z 9 mld USD w grudniu 2025 r. do 30 mld USD w kwietniu 2026 r., co czyni z nich drugie, krytyczne źródło zamówień dla Azure. Choć rynek zareagował nerwowo na poluzowanie więzi między Microsoftem a OpenAI, może się okazać, że gigant podjął najlepszą możliwą decyzję pod względem dalszego rozwoju swoich własnych produktów.

3. Capex: Wyścig zbrojeń i „podatek od Nvidii”

Wydatki inwestycyjne (Capex) stają się punktem spornym. Rynek oczekuje, że Microsoft drastycznie zwiększy nakłady, aby dorównać Alphabetowi i Amazonowi. Istnieje jednak istotna różnica w efektywności tych wydatków. Podczas gdy Google i Amazon mają zaawansowane własne układy AI (TPU, Trainium), Microsoft wciąż w ogromnej mierze polega na chipach od Nvidii (Blackwell i Rubin).

Brak własnego procesora w masowej skali oznacza, że znaczna część capexu Microsoftu to w rzeczywistości „marża dla Nvidii” (szacowana na 75% ceny chipa). Inwestorzy będą szukać w raporcie informacji o postępach we wdrażaniu własnych układów Maia, które mogłyby obniżyć koszty infrastruktury i poprawić rentowność segmentu AI.

4. M365 i Copilot: Czy klienci chcą za to płacić?

Segment Productivity and Business Processes, choć stabilny (wzrost o ok. 14-15%), budzi niepokój w obszarze adopcji Copilota. Microsoft posiada obecnie ok. 15 milionów płatnych subskrypcji Copilot, co stanowi zaledwie 3-procentową penetrację bazy użytkowników. Dla porównania, Gemini od Google wykazuje znacznie wyższy wskaźnik adopcji. Jeśli Microsoft nie wykaże, że AI realnie podbija przychody z pakietu Office, teza o „rewolucji AI w oprogramowaniu” może zostać podważona.

5. Perspektywa inwestycyjna: Okazja czy pułapka?

Mimo spadku ceny akcji o ok. 12% od początku roku (i 20% od szczytów), fundamenty spółki pozostają potężne:

Wycena: Przy cenie ok. 425 USD, Microsoft jest notowany przy wskaźniku P/E (cena/zysk) na poziomie 25x-26x na bieżący rok i ok. 21x-22x na przyszły. Jest to poziom o 20% niższy od historycznej średniej spółki, co czyni wycenę najbardziej atrakcyjną od lat.

Bilans: Spółka posiada „twierdzę finansową” z ponad 90 mld USD w gotówce i nienaganny rating kredytowy AAA.

Długoterminowa perspektywa: Dla inwestora długoterminowego obecna przecena może być postrzegana jako okazja. Microsoft nie jest już tylko „proxy dla OpenAI”, ale buduje zdywersyfikowany ekosystem AI (OpenAI, Anthropic, własne modele Mistral, modele open-source).

Podsumowanie

Nadchodzące wyniki Microsoftu będą testem na to, czy spółka potrafi przekuć technologiczne przywództwo w powtarzalne zyski. Kluczowe będą trzy liczby: tempo wzrostu Azure (oczekiwane >30%), poziom Capexu (sygnalizujący wiarę w popyt) oraz dynamika subskrypcji Copilot.

Choć krótkoterminowa zmienność może być wysoka, zwłaszcza w obliczu wyników innych gigantów „Mag 7”, niska wycena względem historycznych średnich oraz strategiczne poluzowanie więzów z OpenAI na rzecz bardziej otwartego modelu chmurowego (współpraca z Anthropic i innymi) sugerują, że Microsoft przygotowuje się do kolejnej fazy wzrostu, będąc mniej podatnym na ryzyko koncentracji na jednym partnerze.