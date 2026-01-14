MIDDAY WRAP: Mieszana sesja w Europie, spadki na amerykańskich kontraktach

- Sentyment na rynku pozostaje mieszany w godzinach popołudniowych. Europejskie indeksy nie podążają w jednym kierunku. Liderem wzrostów jest Szwajcaria, kontrakty SUI20 rosną o 0,5%. Umiarkowanie dobrze radzi sobie Francuski CAC40 oraz Włoski FTSE, których kontrakty ograniczają wzrost do 0,2% W tyle pozostaje DAX i WIG20, dla których kontrakty zaliczają spadki o kolejno 0,4% i 0,9%.
- Dosyć wyraźne spadki obserwujemy na kontraktach na amerykańskie indeksu. Kontrakt na Dow Jones zalicza cofnięcie o 0,3%, kontrakty na Nasdaq 100 zniżkują aż o 0,5%, natomiast kontrakty na S&P 500 tracą 0,4%.
- Wielu analityków wskazuje na rosnące napięcia geopolityczne, które mogą wywierać ryzyko na europejskie akcje oraz rynek surowców. Spór o Grenlandię to dodatkowa presja na wyceny europejskich aktywów, a protesty w Iranie mogą wspierać wyceny ropy i gazu.
- W ujęciu sektorowym, relatywnie mocno wyglądają dzisiaj spółki związane z usługami publicznymi, służbą zdrowia oraz górnictwem (głównie metale szlachetne i przemysłowe). Gorzej radzą sobie takie sektory jak media i nieruchomości.
- Na rynku surowcowym obserwujemy wyraźne wzrosty ropy i metali przemysłowych. Ropa rośnie o ponad 1% wobec dalszych niepewności związanych z możliwą interwencją USA w Iranie. Nikiel rośnie o 2,5%. Zdecydowanie większe ruchy wzrostowe widać na rynku metali szlachetnych. Srebro zyskuje niemal 6% i po raz pierwszy na giełdzie COMEX przekracza poziom 90 USD za uncję.
- W Madrycie przemawiał dziś jeden z członków EBC, Luis de Guindos. Wskazywał on na zagrożenia dla wzrostu w Europie, z tytułu opóźniania inwestycji przez firmy w cieniu rosnących ryzyk geopolitycznych
- W USA kolejny dzień bardzo ważnych publikacji. Dane PPI okazały się zbliżone do oczekiwań rynku. PPI w ujęciu rocznym wyniosło 3%, miesiąc do miesiąca odczyt wyniósł 0,1%. Lekko powyżej oczekiwań okazała się też sprzedaż detaliczna, która wzrosła w Listopadzie o 0,6%. W ujęciu rocznym nastąpił spadek z 3,47% do 3,3%.
- Dzisiaj przemawiać będą również członkowie FED: Paulson, Williams oraz Kashkari. W dalszym ciągu dnia poznamy też poziomy zapasów ropy z USA.
- Na rynku walutowym obserwujemy stabilizację na parę EURUSD w okolicach poziomu 1,1650. Najmocniej do dolara zyskuje jen oraz funt
- Sezon wyników rozpoczynają Amerykańskie banki. Bank of America, minimalnie powyżej konsensus. Wells Fargo oraz CityGroup biją oczekiwania wobec EPS ale rozczarowują rynek pod względem przychodów. Citygroup notuje lekkie wzrosty przed rozpoczęciem notowań w reakcji na wyniki. Wells Fargo oraz BoA tracą ok. 2%.
- Akcje BP tracą po zapowiedzi odpisu do 5 mld GBP w 4Q, głównie w biznesach związanych z transformacją energetyczną.
- Spółka farmaceutyczna Novo Nordisk sygnalizuje gotowość do agresywnych M&A w obszarze otyłości po przegranej licytacji o Metserę.
- Chińska spółka Alibaba zyskuje niecałe 3% na oczekiwaniach związanych z eventem Qwen. W tle silne wzrosty na azjatyckich spółkach technologicznych.
- Linie lotnicze Ryanair mają ograniczyć loty do Europy w wyniku nowego podatku. Spółka również odrzuciła ofertę Starlink odnośnie dostarczania internetu na pokładach samolotów spółki.
