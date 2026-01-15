MIDDAY WRAP: TSMC napędza spółki technologiczne; wyniki banków w tle💡

- Sentymenty na europejskim rynku giełdowym na początku drugiej fazy dzisiejszej sesji pozostają względnie mieszane. Indeks Euro Stoxx 50 zyskuje 0,54%, podczas gdy niemiecki DAX traci 0,2%, a francuski CAC40 traci 0,36%. Lepiej radzi sobie brytyjski FTSE100, którego notowania rosną o 0,45%.
- Kontrakty terminowe na Nasdaq przerwały trzydniową serię spadków, odbijając się od 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej dzięki odnowionemu optymizmowi wokół AI po rekordowych wynikach giganta półprzewodników TSMC.
- Sentymenty pomprawiają się również po tym jak, Prezydent Donald Trump powiedział Iranowi, że nie chce wojny i nie rozpocznie ataku, według ambasadora Iranu w Pakistanie. Poprosił również Teheran, aby nie atakował amerykańskich aktywów.
- Wobec tych informacji słabo radzi sobie dzisiaj ropa naftowa, która traci na fali spadku ryzyka zamieszania w sektorze dystrybucyjnym surowca na świecie.
- Richemont (CFR.CH), szwajcarska grupa marek luksusowych (jubilerskich takich jak Cartier czy Van Cleef & Arpels oraz manufaktur zegarmistrzowskich jak IWC, Jaeger-LeCoultre czy Vacheron Constantin) po raz kolejny udowodniła swoją pozycję bizensową, zaskakując rynek wyższymi wynikami za okres wrzesień-grudzień 2025.
- Jak wynika z publikowanych dzisiaj danych makro, w 2025 r. wzrost PKB Niemiec wyniósł jedynie 0,2% r/ (prognoza: 0,2%). To pierwszy wzrost po 2 latach recesji.
- W tym samym czasie na polskiej giełdzie dominują zwyżki napędzane aprecjacją walorów CD Projekt (CDR.PL). Indeks WIG20 zwyżkuje o 0,4%, a akcje wcześniej wspomnianej spółki aż o 5%.
- Producent i wydawca gier komputerowych zapowiada że premiera gry Wiedźmin 4 nie odbędzie się w 2026, aby uniknąć konkurencji ze strony Grand Theft Auto 6.
- Inflacja za grudzień w Polsce ostatecznie pozostaje na poziomie 2,4% r/r, co oznacza spadek w porównaniu z listopadem, kiedy to odczyt wyniósł 2,5% r/r. Inflacja miesięczna nie wystąpiła, czyli dynamika wyniosła 0,0% m/m, zgodnie z pierwszym odczytem.
- Firma zamknęła rok rekordowymi przychodami przekraczającymi 122 mld USD, co oznacza wzrost o ponad 35% rok do roku i jest najwyższym wynikiem w historii spółki. Zysk netto w samym czwartym kwartale wzrósł o 35% do 16 mld USD, zdecydowanie przebijając oczekiwania analityków.
- Według doniesień Nikkei, Chiny opracowują zasady dotyczące zakupu chipów H200 firmy NVIDIA (NVDA), starając się znaleźć równowagę między wsparciem dla krajowego rozwoju chipów a potrzebami chińskich firm technologicznych.
- Morgan Stanley twierdzi, że Nokia stała się bardziej wydajną firmą po długim okresie restrukturyzacji i podwyższył ocenę producenta sprzętu telekomunikacyjnego do „przeważaj”.
- Na rynku Forex najlepiej radzi sobie obecnie dolar australijski oraz amerykański. Spadki widoczne są przede wszystkim na funcie brytyjskim oraz dolarze kanadyjskim.
- Metale szlachetne jak złoto oraz srebro odnotowują spadki w ujęciu intraday. Ich skala jest jednak względnie ograniczona, z wyjątkie srebra, gdzie przeceny sięgają blisko 2,5%.
- W dalszej części dnia inwesotrzy skupią się na danych makro z USA oraz publikacji wyników kwartalnych spółek (jak Blackrock, Goldman Sachs oraz Morgan Stanley).
- O 14:30 poznamy dane o zasiłkach dla bezrobotnych oraz dane NY Empire oraz Philadelphia FED. W ciągu dnia czekają na nas również liczne przemówienie bankierów FED.
- W Polsce uwaga skupi się o 15:00 na konferencji prezesa Glapińskiego, który skomentuje decyzję RPP w sprawie utrzymania stóp procentowych w Polsce.
Poniżej heatmapa zmienności widocznej obecnie na europejskim parkiecie.
