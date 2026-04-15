Morgan Stanley 1Q 2026: Rekordowe przychody i rekordowe napływy aktywów

Morgan Stanley rozpoczął 2026 rok bardzo solidnym i jednocześnie wyraźnie jakościowym kwartałem, który w sposób jednoznaczny przebił oczekiwania rynkowe zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków. Co istotne, nie jest to wynik oparty na jednym dominującym czynniku czy krótkoterminowym efekcie rynkowym, ale raczej efekt szeroko rozłożonej siły w kluczowych segmentach działalności. Widać jednocześnie poprawę w obszarach bardziej cyklicznych, takich jak trading i bankowość inwestycyjna, jak i kontynuację bardzo stabilnej dynamiki w Wealth Management, który pozostaje fundamentem całej struktury przychodowej.

W efekcie otrzymujemy kwartał, który nie tylko pozytywnie zaskakuje, ale również buduje obraz dobrze zbalansowanego modelu biznesowego, zdolnego do generowania wysokich wyników w różnych warunkach rynkowych. Jednocześnie nie jest to raport pozbawiony niuansów, ponieważ część segmentów pozostaje bardziej nierówna, co ogranicza pełną euforię, mimo bardzo mocnego ogólnego obrazu.

Najważniejsze wyniki finansowe

Przychody netto: 20,58 mld USD (powyżej oczekiwań: 19,71 mld USD)

Zysk na akcję (EPS): 3,43 USD

Institutional Securities: 10,7 mld USD

Wealth Management: 8,52 mld USD (powyżej oczekiwań)

Equities trading: 5,15 mld USD (powyżej oczekiwań)

FICC trading: 3,36 mld USD (powyżej oczekiwań)

Investment banking: 2,12 mld USD (powyżej oczekiwań)

Net interest income: 2,7 mld USD (powyżej oczekiwań)

Depozyty: 428 mld USD

CET1 ratio: 15,1%

ROE: 21%

ROTE: 27,1%

Koszty operacyjne: 13,47 mld USD

Reakcja rynku

Po publikacji wyników akcje rosną w handlu przedsesyjnym, co sugeruje pozytywny odbiór raportu. Inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na silnym wyniku tradingowym oraz stabilności Wealth Management, które razem tworzą spójny obraz wysokiej jakości wyników.

Trading jako główny motor wzrostu, z pozytywnym zaskoczeniem w FICC

Segment rynków kapitałowych był najmocniejszym elementem raportu. Przychody z tradingu akcji sięgnęły 5,15 mld USD, co odzwierciedla wysoką aktywność klientów oraz sprzyjające warunki rynkowe.

Jeszcze istotniejszy jest wynik w FICC, który wyniósł 3,36 mld USD i wyraźnie przekroczył oczekiwania. W kontekście bardziej mieszanych rezultatów tego segmentu u konkurencji jest to jedno z największych pozytywnych zaskoczeń kwartału. Pokazuje to, że Morgan Stanley nie tylko korzysta na zmienności, ale również skutecznie ją monetyzuje zarówno w instrumentach akcyjnych, jak i dłużnych.

Institutional Securities i bankowość inwestycyjna wracają do gry

Segment Institutional Securities wygenerował rekordowe przychody na poziomie 10,7 mld USD, co potwierdza bardzo wysoką aktywność klientów oraz rosnącą skalę działalności.

W bankowości inwestycyjnej widoczne było wyraźne odbicie w obszarze advisory, co wskazuje na powrót aktywności w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie underwriting pozostaje bardziej zmienny, ponieważ przychody z emisji akcji i długu były nieco poniżej najbardziej optymistycznych prognoz, co sugeruje, że rynek pierwotny nadal nie funkcjonuje w pełni równomiernie.

Wealth Management jako fundament jakości i stabilności

Wealth Management ponownie potwierdził swoją kluczową rolę w modelu biznesowym banku. Segment wygenerował 8,52 mld USD przychodów przy bardzo wysokiej marży przed opodatkowaniem na poziomie 30%.

Najbardziej imponującym elementem są napływy aktywów, które wyniosły 118 mld USD w jednym kwartale. Ponad 53 mld USD stanowiły aktywa oparte na opłatach, co wyraźnie wzmacnia bazę powtarzalnych przychodów i stabilizuje wyniki całej grupy.

W praktyce Morgan Stanley coraz bardziej opiera się na modelu, w którym wysokomarżowy biznes doradczy i zarządzania majątkiem równoważy bardziej zmienne segmenty tradingowe.

Koszty pod kontrolą i rosnąca efektywność

Koszty operacyjne wyniosły 13,47 mld USD i były zbliżone do oczekiwań, jednak przy wyższych przychodach bank poprawił efektywność działania. Wskaźnik kosztów do dochodów spadł do około 65%, co wskazuje na rosnącą dźwignię operacyjną.

Struktura kosztów pozostaje pod kontrolą, a skala działalności zaczyna przynosić coraz wyraźniejsze korzyści.

Bilans i ryzyko, stabilna sytuacja

Pozycja kapitałowa pozostaje bardzo mocna. CET1 na poziomie 15,1 procent daje komfort zarówno regulatorom, jak i inwestorom. Depozyty wzrosły do niemal 428 mld USD, co wzmacnia stabilność finansowania.

Odpisy kredytowe wyniosły 98 mln USD. Są wyższe niż oczekiwano, ale nadal pozostają na niskim poziomie, co nie wskazuje na istotne pogorszenie jakości portfela.

Słabsze elementy widoczne, ale drugorzędne

Mimo bardzo mocnego obrazu całościowego, raport zawierał kilka słabszych elementów. Dotyczyły one niższej dynamiki w części underwritingu, odpływów w aktywach akcyjnych oraz lekko słabszego segmentu Investment Management.

Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu, ponieważ są to elementy drugorzędne względem bardzo silnych wyników w kluczowych liniach biznesowych.

Kluczowe Wnioski

Pierwszy kwartał 2026 roku w wykonaniu Morgan Stanley należy ocenić jako bardzo mocny i jakościowy. Bank dostarczył wyniki lepsze od oczekiwań, wspierane przez silny trading, pozytywne zaskoczenie w FICC oraz stabilny i wysoko rentowny Wealth Management.

Do pełnej euforii zabrakło kilku słabszych elementów, które jednak nie zmieniają ogólnego obrazu. Całościowo pozostaje to bardzo dobry rezultat, który potwierdza wysoką jakość biznesu oraz zdolność banku do generowania solidnych wyników w sprzyjającym otoczeniu rynkowym.

Źródło: xStation5