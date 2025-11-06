Morning wrap (06.11.2025)

Amerykańskie indeksy odrobiły część strat z ostatnich dni, ale ostatecznie kontrakty terminowe ograniczyły wczorajsze bardzo silne wzrosty. S&P 500 zamknął się na rynku kasowym wzrostem na poziomie 0,37%, natomiast Nasdaq wzrósł o 0,65%

W trakcie sesji azjatyckiej obserwujemy mieszany obraz. JP225 traci 0,5%, natomiast chińskie CHN.Cash i CH50 zyskują ponad 1%

Ropa naftowa próbuje nieco odrabiać wczorajsze straty, zyskując 0,35%, choć WTI pozostaje poniżej 60 USD za baryłkę

Złoto zyskuje 0,2%, znajdując się kilkanaście dolarów przed poziomem 4000 USD, natomiast srebro zyskuje 0,7% przekraczając poziom 48 USD

Dolar wyraźnie traci dzisiaj - EURUSD powraca powyżej 1,15, AUDUSD znajduje się powyżej 0,65, natomiast GBPUSD broni wsparcia na 1,30

Qualcomm pokazuje mocne wyniki za IV fiskalny kwartał 2025 roku z dobrymi wytycznymi na przyszłość. Spółka zaprezentowała 11,27 mld USD przychodów, przy oczekiwaniu 10,8 mld USD, co stanowiło wzrost na poziomie 10% r/r. Spółka pokazała dostosowany EPS rzędu 3,0 USD (Non-GAAP), przy oczekiwaniu 2,87 USD. Niemniej zgodnie z GAAP spółka pokazała stratę na poziomie 3,12 mld USD ze względu na jednorazowy odpis dotyczący legislacji podatkowej na poziomie 5,7 mld USD. Spółka straciłą 3% w notowaniach posesyjnych

Arm pokazuje mocne wyniki za II kwartał fiskalny 2026 roku. Spółka pokazała przychody 1,14 mld USD, co stanowiło 34% wzrost rok do roku. EPS wyniósł 39 centów przy oczekiwaniach 33 centy. ARM wskazuje na przychody w kolejnym kwartale 1,225 mld USD oraz EPS rzędu 0,41 USD, co było powyżej oczekiwań rynku. Arm zyskuje 4,5% w notowaniach posesyjnych

Chiny dokonują pierwszego zakupu pszenicy z USA od ponad roku. Dwie dostawy na grudzień opiewają na 120 tys. ton. Jest to bardzo pozytywny sygnał wskazujący, że Chiny zamierzają respektować porozumienie (przynajmniej na jakiś czas). Ceny wzrosły już do 550 centów za funta, najwyżej od lipca tego roku

Snapchat zyskuje 14% w notowaniach posesyjnych po ogłoszeniu porozumienia z Perplexity o integracji wyszukiwania AI oraz innych narzędzi do aplikacji społecznościowej. Snap stracił w tym roku ponad 30%, natomiast w ciągu 5 lat ponad 80%

Morgan Stanley podnosi prognozy dla cen ropy do 60 USD na 2026 rok, wskazując na decyzję OPEC+ o utrzymaniu produkcji bez zmian w pierwszym kwartale przyszłego roku. Dodatkowo MS mówi o tym, że realny przyrost produkcji z OPEC+ od marca do października wyniósł zaledwie 500 tys. brk, zamiast deklarowanych 2,6 mln brk na dzień

Doniesienia Wall Street Journal wskazują na wahania Donalda Trumpa na temat bezpośredniego ataku na Wenezuelę. USA nie wskazują również, co jest celem ostatniej intensyfikacji (poza zwalczaniem przemytu narkotyków). Czy jest to odsunięcie Maduro od właczy, czy raczej próba kolejnych ustępstw

TD Securities wskazuje na spore prawdopodobieństwo cięcia stóp procentowych podczas dzisiejszej decyzji

Lider Partii Innowacyjności w Japonii, która wchodzi w skład koalicji, wskazuje, że podwyżka stóp procentowych przez BoJ w najbliższym czasie mogłaby wysłać zły sygnał dla biznesu w kontekście planów rządu. USDJPY pozostaje przy 154

OpenAI prosi amerykański rząd o gwarancje kredytowe na poziomie 1 biliona dolarów na ekspansję infrastruktury AI

Donald Trump ma dzisiaj ogłosić oświadczenie o godzinie 15. Jak wskazują media, ma to być odwrócenie uwagi od kryzysu lotniczego w USA związanego z zamknięciem prac rządu i ograniczeniem pracy kontrolerów. Obecnie mocno spada liczba lotów oraz planowane jest zamknięcie 30 lotnisk.

Dzisiaj rozpoczyna się konferencja EBC o rynku pieniężnym. Wystąpi m.in. Schnabel z EBC, Williams z Fed oraz Tschudin z SNB