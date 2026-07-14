Najgorzej od bańki Dot-com: Krach na akcjach IBM

International Business Machines, IBM - opublikowało wstępne wyniki za Q2 2026. Nazwać wyniki rozczarowaniem byłoby srogim niedopowiedzeniem. Akcje spółki załamały się o blisko 20%, ciągnąc za sobą też dużą część sektora technologicznego.

Analiza techniczna IBM (D1) (13.07.2026)

Gwałtowna korekta na akcjach IBM przychodzi niemal dokładnie w momencie wygenerowania przez średnią EMA100 i EMA200 tzw. “Złotego krzyża”, co jest zjawiskiem stosunkowo rzadko spotykanym. Biorąc pod uwagę zasięgi FIBO oraz istotne ruchy cenowe w perspektywie ostatnich miesięcy - akcje mogą skończyć sesję poniżej FIBO 78,6 (ok. 240 USD), dużo trudniejszym oporem do przełamania będzie poziom ~215 USD, który popyt bronił już wielokrotnie na przestrzeni ostatnich 2 lat. Źródło: xStation5

Skąd tak gwałtowna reakcja?

Negatywny sygnał dla rynku płynący z tych wyników jest bardzo silny ale też - nie do końca przejrzysty. Syntetyczne dane z publikacji, bez kontekstu, w żaden sposób nie usprawiedliwiają reakcji tak gwałtownej na spółce tej wielkości. Na otwarciu spółka traci ponad 50 miliardów kapitalizacji.

Przychody wyniosły 17,2 miliarda USD wobec oczekiwanych 17,8 miliarda.

Lepiej wyglądały EPS, które wzrosły do 2,93 USD jednak wciąż poniżej oczekiwań rynku, który widział przynajmniej 3 USD.

Publikacja ta miała miejsce w kontekście dużych wzrostów na wycenie spółki, wspieranych przez ekspansję informatyki kwantowej oraz AI. Od maja 2026, akcje spółki wzrosły z ~215 USD do blisko 300. Rozczarowanie wynikami, nawet niewielkie wystarczy by zauważalnie przecenić spółkę od której rynek oczekuje dużej dźwigni operacyjnej, ale to wciąż nie tłumaczy spadku.

Kluczem do zrozumienia reakcji rynku są komentarze CEO odnośnie CAPEX-u.

CEO spółki zwrócił uwagę że pod koniec ostatniego kwartału, klienci nagle i gwałtownie zaczęli przekierowywać wydatki CAPEX w stronę pamięci - która staje się coraz bardziej palącym wąskim gardłem cyklu inwestycyjnego. Zarząd otwarcie przyznał że może to odbić się na wynikach spółki, przynajmniej w perspektywie trwającego roku fiskalnego.

Pozycja IBM oznacza również że jeśli gigant ten doświadcza realnych problemów przez ceny pamięci, to reszta sektora jest w podobnej sytuacji. Dodatkowego niepokoju dostarcza fakt że spółka nie ma w zwyczaju organizować “publikacji wstępnych” - wyniki miały zostać pokazane dopiero 22 lipca. Wprowadza to chaos, rodzi spekulacje oraz wątpliwości, co również jest czynnikiem wpływającym do zachowania się akcji spółki.

Mimo to, na chwilę obecną spadek o 15-20% to nie dyskontowanie głębokich spadków rentowności spółki, a odsunięcie przychodów w czasie.