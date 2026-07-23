Napięcia wokół Iranu uderzają w rynki!

Rynki są dzisiaj w mocnym odwrocie i mamy szeroki risk-off na wszystkich głównych klasach aktywów. Indeksy giełdowe wyraźnie tracą: Dow Jones spada ponad 1%, S&P 500 około 1,4%, a Nasdaq blisko 2,5%, co pokazuje silną presję przede wszystkim na sektor technologiczny. Wyprzedaż widoczna jest również na rynku kryptowalut oraz metali, podczas gdy inwestorzy ograniczają ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa.

Głównym powodem dzisiejszego ruchu są wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące Iranu. W rozmowie z Axios Trump stwierdził, że rozważa masowy atak, większy niż wszystko, co miało miejsce wcześniej, oraz że jest blisko podjęcia decyzji. Rynek odebrał te słowa jako wyraźny sygnał wzrostu ryzyka militarnej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Dodatkowo pojawiły się informacje, że irańska marynarka IRGC potwierdziła dalsze zamknięcie cieśniny Ormuz, a wiele statków oczekuje na zgodę na przejście.

Najmocniejsza reakcja widoczna jest na rynku ropy, gdzie ceny gwałtownie rosną w obawie o potencjalne zakłócenia dostaw z regionu. Ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz zwiększa obawy dotyczące dostępności ropy oraz wpływu ograniczeń w przepływie surowca na jego ceny na światowych rynkach. Rynki wyceniają obecnie scenariusz dalszej eskalacji napięć, który może oznaczać kolejne wzrosty cen ropy naftowej, większą presję inflacyjną oraz dalsze pogorszenie sentymentu na globalnych rynkach.

Źródło: xStation5