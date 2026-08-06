Nasdaq 100 wraca do spadków 🚩 SanDisk spada 10% po wynikach, półprzewodniki pod presją

- US100 traci 0,7%, mimo lepszych nastrojów wokół US500 i US30.
- Akcje SanDisk i Western Digital spadały w handlu przedsesyjnym odpowiednio o blisko 10% i 14%.
- Przed dzisiejszym otwarciem rynku w USA spółki z sektora półprzewodników ponownie wypadają słabiej niż szeroki rynek.
- US100 traci 0,7%, mimo lepszych nastrojów wokół US500 i US30.
- Akcje SanDisk i Western Digital spadały w handlu przedsesyjnym odpowiednio o blisko 10% i 14%.
- Przed dzisiejszym otwarciem rynku w USA spółki z sektora półprzewodników ponownie wypadają słabiej niż szeroki rynek.
Słabość technologicznych akcji w USA kontrastuje dziś z relatywnie lepszym zachowaniem kontraktów na S&P 500 i Dow Jones. Kontrakt na Nasdaq 100 (US100) traci 0,7% co wskazuje na rotację kapitału poza najbardziej wzrostowe segmenty rynku. Głównym źródłem awersji do ryzyka są ponowne wątpliwości dotyczące wycen spółek korzystających z boomu AI.
- Głównym źródłem awersji do ryzyka są ponowne wątpliwości dotyczące wycen spółek korzystających z boomu AI. Rynek nie kwestionuje samego wzrostu wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji, lecz zaczyna wymagać, aby bardzo wysokie oczekiwania były potwierdzane równie mocnymi wynikami finansowymi.
- SanDisk i Western Digital spadały przed sesją odpowiednio o prawie 10% i 14%. Ich wyniki nie spełniły wygórowanych oczekiwań, co pokazuje, że nawet spółki z bezpośrednią ekspozycją na rosnący popyt na pamięć i centra danych mogą być silnie karane za najmniejsze rozczarowanie.
- Presja obejmuje dziś szeroki łańcuch dostaw półprzewodników. Po wcześniejszych spadkach AMD indeks Philadelphia Semiconductor stracił 1,4%, a negatywny sentyment przeniósł się na szeroki sektor pamięci. To sygnał, że rynek traktuje problem jako sektorowy, a nie ograniczony do pojedynczych raportów.
- Kluczowym ryzykiem dla Nasdaq pozostaje kompresja mnożników wyceny. Po mocnym początku sierpnia część spółek technologicznych była wyceniana przy niewielkim marginesie błędu. W takim otoczeniu dobre wyniki mogą nie wystarczyć — potrzebne są wyniki oraz prognozy zdecydowanie przewyższające konsensus.
- Spadające ceny ropy i rentowności obligacji są średnioterminowo korzystne dla Nasdaq. Ewentualne otwarcie cieśniny Ormuz zmniejszyłoby ryzyko energetycznego impulsu inflacyjnego, ograniczając presję na podwyżki stóp procentowych. Niższe rentowności podnoszą teoretyczną wartość przyszłych przepływów pieniężnych spółek technologicznych.
- Pozytywny wpływ geopolityki może być jednak ograniczony, ponieważ część dobrych informacji jest już uwzględniona w cenach. Rynek zakłada postęp w rozmowach dotyczących cieśniny Ormuz, dlatego brak konkretnego porozumienia lub ponowna eskalacja mogłyby szybko odwrócić spadek cen ropy i rentowności.
- Najważniejszym wydarzeniem makro pozostaje piątkowy raport NFP z amerykańskiego rynku pracy. Słabszy, ale nie recesyjny odczyt mógłby wesprzeć Nasdaq poprzez spadek rentowności. Zbyt mocne dane mogłyby natomiast ponownie zwiększyć obawy o restrykcyjną politykę Fed.
- Raporty Airbnb i Warner Bros. Discovery będą kolejnym testem kondycji spółek notowanych na Nasdaq. Rynek będzie analizował nie tylko wyniki kwartalne, ale przede wszystkim prognozy, dynamikę przychodów, marże i komentarze dotyczące popytu konsumenckiego.
- Na fali spadków SanDisk i Western Digial akcje Seagate tracą 3,6%, Micron 3,7%, a ADR-y SK Hynix 6,2%. Z kolei Intel, AMD i Marvell spadały o około 1–1,5%. Reakcja sugeruje, że inwestorzy zaczęli kwestionować nie sam popyt na infrastrukturę AI, lecz możliwość utrzymania obecnego tempa wzrostu cen i marż w całej branży pamięci masowych.
Wykresy US100 (interwał D1)
Kontrakt na Nasdaq 100, US100 cofa się dziś o ponad 0,7% i testuje 50-sesyjną, wykładniczą średnią na interwale dziennym.
Źródło: xStation5
Wyniki SanDisk mocne, ale rynek oczekiwał jeszcze więcej
SanDisk przedstawił wyniki lepsze od konsensusu i zapowiedział dalszy wzrost przychodów dzięki popytowi ze strony centrów danych AI. Przychody w czwartym kwartale wyniosły 8,97 mld USD wobec 8,39 mld USD oczekiwanych przez analityków, a skorygowany zysk na akcję osiągnął 39,25 USD przy konsensusie na poziomie 34,45 USD. Przychody segmentu centrów danych zwiększyły się ponaddwukrotnie w porównaniu z poprzednim kwartałem, do 2,98 mld USD, a w całym 2026 roku były o ponad 400% wyższe niż rok wcześniej.
Prognozy spółki również wskazują na utrzymanie wysokiego popytu. SanDisk zakłada, że przychody w pierwszym kwartale nowego roku obrotowego wyniosą od 10,30 do 10,80 mld USD. Środek tego przedziału, czyli 10,55 mld USD, przewyższa konsensus LSEG wynoszący 10,47 mld USD. Skorygowany zysk na akcję ma znaleźć się w przedziale 44–46 USD, wobec oczekiwań analityków na poziomie 43,12 USD.
Mimo przekroczenia prognoz akcje SanDisk traciły przed rozpoczęciem sesji około 9,2%, spadając do 1 226,04 USD. Podobna reakcja dotknęła Western Digital, którego kurs obniżył się o prawie 15% do 440 USD, chociaż również ta spółka prognozowała przychody powyżej konsensusu LSEG. Pokazuje to, że dla największych beneficjentów boomu AI samo pobicie prognoz analityków przestało wystarczać — wyniki muszą jeszcze przewyższać wysokie oczekiwania, które nie zawsze są w pełni widoczne w oficjalnym konsensusie.
Skala wcześniejszych wzrostów dodatkowo podniosła poprzeczkę. Kurs SanDisk zwiększył się w 2026 roku ponad pięciokrotnie, natomiast akcje Western Digital ponad trzykrotnie. Dla porównania indeks Philadelphia Semiconductor zyskał w tym okresie około 70%, a S&P 500 12,8%. Tak silne zwyżki oznaczają, że inwestorzy wcześniej uwzględnili w wycenach nie tylko utrzymanie wysokiego popytu, lecz także dalszy wzrost cen pamięci, marż i rentowności. Historyczne zmiany kursów stanowią jedynie opis zachowania rynku i nie przesądzają o przyszłych wynikach.
SanDisk próbuje ograniczać niepewność poprzez przechodzenie z kwartalnych zamówień na wieloletnie umowy z klientami. Spółka ma osiem porozumień zawartych z sześcioma odbiorcami o łącznej wartości co najmniej 93,9 mld USD, a ich mediana czasu trwania wynosi cztery lata. W roku obrotowym kończącym się w lipcu 2027 roku około połowa produkcji ma zostać sprzedana w ramach takich kontraktów, natomiast w kolejnym roku udział ten ma wzrosnąć do dwóch trzecich.
Od kwietnia SanDisk podpisał pięć dodatkowych umów, w tym trzy z nowymi klientami i dwa rozszerzenia istniejących kontraktów. Wieloletnie porozumienia zwiększają przewidywalność przychodów i ograniczają zależność od krótkoterminowych zmian cen pamięci. Nie eliminują jednak ryzyka, że dynamika wzrostu zacznie się normalizować, szczególnie jeśli obecne marże znajdują się blisko cyklicznego maksimum.
Na ten problem zwrócił uwagę RBC Capital Markets. Zdaniem analityków długoterminowe kontrakty poprawiają widoczność biznesu SanDisk, ale sceptycyzm inwestorów może utrzymywać się ze względu na możliwość osiągnięcia szczytu marż oraz wolniejszy wzrost cen pamięci. Oznacza to, że kolejne raporty będą oceniane nie tylko przez pryzmat wzrostu sprzedaży, lecz także stabilności rentowności i tempa realizacji wieloletnich umów.
Dodatkowym sygnałem pewności zarządu jest zatwierdzenie programu skupu akcji o wartości 14 mld USD. Łączna niewykorzystana autoryzacja SanDisk na buyback wzrosła dzięki temu do 15,5 mld USD. Skup może wspierać zysk przypadający na jedną akcję, ale nie zmienia głównego wyzwania stojącego przed spółką: rynek oczekuje, że wyjątkowo szybki rozwój infrastruktury AI będzie przekładał się na wyniki rosnące równie szybko jak wcześniejsza wycena akcji.
Wykres SanDisk (interwał D1)
Akcje SanDisk mogą otworzyć się dziś w pobliżu 1200 USD za walor, zbliżając się "niebezpiecznie" blisko EMA200 (czerwona linia), symbolicznie oddzielającej trend wzrostowy od spadkowego.
Źródło: xStation5
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