Nasdaq 100 wzrósł 25% od dołka z 31 marca 📈Co dalej?

Kontrakt na amerykański indeks Nasdaq 100 (US100) odbił o ponad 25% względem lokalnego minimum z 31 marca. Do wzrostów w olbrzymiej mierze dokłada się sektor półprzewodników, który w 2026 roku na nowo stał się kluczowym motorem optymizmu za oceanem. Patrząc na wykres US100, na interwale dziennym widzimy, że RSI sięga niemal 80, sugerując bliskie wykupienie, a skala wzrostów z ostatnich 35 dni nie ma wielu precedensów w całej historii amerykańskiego rynku akcji.
Co za tym idzie cofnięcie wydaje się możliwe, a ważnego wsparcia momentum inwestorzy w krótkim terminie mogą szukać przy 28000 punktów (linia trendu) oraz 27000 punktów (price action). Z drugiej strony, jeśli wzrost będzie kontynuowany test 30000 punktów może być kwestią kolejnych tygodni. Potrzebne byłyby do tego prawdopodobnie: taniejąca ropa i rosnące szanse na obniżki stóp procentowych po objęciu kierownictwa w Fed przez Kevina Warsha.
US100 (interwał D1)
Źródło: xStation5
Co istotne, mnożniki spółek z indeksu wydają sie w dalszym ciągu stłumione - głównie z uwagi ostatnie spadki w sektorze oprogramowania i silny sezon wyników. Łączony wskaźnik cena/zysk, cena/sprzedaż oraz cena do wartości księgowej w dalszym ciągu notowane są na historycznie niskich poziomach.
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
