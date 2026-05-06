PILNE: ADP nieznacznie powyżej oczkeiwań 📈

14:15 - Raport ADP (Kwiecień)

Zmiana zatrudnienia: 109k (Oczekiwano: 98k; Poprzednio: 62k; Rewizja: 61k)

Śr. wzrost rocznych wynagrodzeń: 4,4%

Raport o zatrudnieniu opublikowany przez ADP pokazał rynek pracy minimalnie lepszy od oczekiwać, co jednak trzeba zaznaczyć na początku to że w przypadku tego raportu rozpiętość oczekiwanych wartości była wyjątkowo szeroka.

W danych utrzymują się trendy obserwowane od początku 2025 roku. Większość wzrostu pozostaje skupionego w sektorze usług, a konkretnie edukacji i służby zdrowia.

W ujęciu miejsca oraz rozmiarów podmiotów gospodarczych, niemal cały wzrost skupiony jest w obszarze zachodniego oraz południowego USA. Większość przyrostu zatrudnienia to małe i duże przedsiębiorstwa, z niemal zerowym przyrostem w segmencie średnich przedsiębiorstw.

Szczególnie w oczy rzuca się wzrost w firmach między 1-19 pracowników, który odpowiada za ok. 40% całego wzrostu. Może to sugerować coraz większy udział samozatrudnienia w USA.

We wzroście zatrudnienia przoduje sektor Finansów ze wzrostem na poziomie 5%. Najniższy wzrost był obserwowany w IT gdzie ograniczony jest on do 4%.

Konkluzją raportu może być kontynułacja trendu dostosowywania się siły roboczej do coraz gorszych warunków zatrudnienia w niemal szystkich sektorach gospodarki. Transfer siły roboczej następuje wyraźnie w kierunku sektorów o mniejszej wrażliwości na off-shoring czy konikutrę gospodarczą. Jednocześnie duży udział wzrostu zatrudnienia w małych firmach może sztucznie maskować skalę zaciśniających się warunków na rynku pracy.

Reakcja rynku na raport pozostaje znikoma.

