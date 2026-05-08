Nasdaq na szczytach, US100 szarżuje 0,8% 📈Rekordowy sezon wyników w USA

Kontrakty na indeksy amerykańskie notują dziś wzrosty, w oczekiwaniu na dane NFP o 14:30; US100 notuje skok o ponad 0,8% i zbliża się do 29,000 punktów, a US500 skacze o 0,6%. Hossę wspiera absolutnie rekordowy sezon wyników amerykańskich spółek, gdzie obserwujemy wzrost zysków i przychodów - szeroki dla całego S&P 500, marże netto są najwyższe od 15 lat (13,5%) i rosną, a trend AI wspiera nastroje.
Szacowana dynamika wzrostu EPS dla S&P 500, wskazuje na silne przyspieszenie wzrostu r/r względem bardzo udanego 2025 roku. Wzrost zysków spółek tech ma wynieść 46% r/r wobec prawie 28% w ubiegłym roku, potężne wzrosty notować mają też m.in. energia i sektor materiałowy. Spółki z niemal wszystkich sektorów z wyjątkiem opieki zdrowotnej, finansów i przemysłu mają znacząco przebić ubiegłoroczną dynamikę wzrostu EPS wg. danych Charles Schwab i LSEG
US100 (interwał D1)
Źródło: xStation5
CAPEX gigantów technologicznych rośnie
Wg. danych BlackRock Investment Research prognozowane inwestycje (CAPEX) hyperscalerów AI wzrosł o 25% względem października ubiegłego roku. To dobre wieści dla półprzewodników i firm z branży infrastrukturalną AI, ponieważ oznacza wzrost rynku i pomyślne trendy zarówno dla wzrostu przychodów jak i zysków. Z drugiej strony ewentualne osłabienie gospodarki mogłoby dość brutalnie odbić się na wycenach i nastrojach.
Źródło: BlackRock
Prognozy rosną, BigTech bije rekordy
Analitycy podnieśli prognozy EPS dla spółek z S&P 500 na II kw. 2026 o 2,1% w kwietniu, choć zwykle oczekiwania są obniżane na początku kwartału - w ciągu ostatnich 20 lat średnia rewizja prognoz EPS w pierwszym miesiącu kwartału wynosiła średnio -1,9 %. Wzrost prognoz EPS jest największy od II kw. 2021 roku, gdy zrosły o 3,5% po pandemicznym odbiciu gospodarki. Najmocniejszą poprawę prognoz zanotował sektor energetyczny - aż o 45,1% (!) Jednocześnie 5 z 11 sektorów notuje pogorszenie prognoz, a najsłabiej wygląda sektor przemysłowy, dla którego oczekiwania spadły o prawie 3%. Analitycy podnieśli prognozy całorocznych zysków dla S&P 500 o 3,4% w kwietniu.
Źródło: FactSet
Po wynikach BigTech łączne tempo wzrostu zysków w S&P 500 za I kw. 2026 wzrosło do 27,1% z 15% tydzień wcześniej, co daje najmocniejszy wynik od końca 2021 roku. Najsilniejszy wzrost zysków raportują sektory Communication Services (+53,2%), Technology (+50,0%) oraz Consumer Discretionary (+39,0%), napędzane przez megacapy.
- Alphabet, Amazon i Meta odpowiadały łącznie za 71% całego wzrostu dynamiki zysków S&P 500 w ostatnim tygodniu sezonu wyników. Alphabet zaskoczył rynek wzrostem EPS o ponad 90% względem oczekiwań, a Meta i Amazon przebiły konsensus odpowiednio o 56% i 70%.
- Prognozowany wzrost zysków w Mag7 wzrósł do 61% wobec 22,4% oczekiwanych jeszcze pod koniec marca, co pokazuje skalę dominacji megacapów. Warto podkreślić jednak, że raporty Alphabetu, Amazona i Mety wsparły jednorazowe korzyści księgowe.
Źródło: FactSet
