💡Nasdaq odbija mimo zagrożenia Huti

Wall Street rozpoczęła tydzień w niejednoznacznych nastrojach – S&P 500 zyskał 0,3%, a technologiczny Nasdaq Composite wzrósł o 0,7%, podczas gdy Dow Jones spadł o około 0,2%. Rynek reaguje na kolejną rundę starć militarnych między USA a Iranem – Amerykanie przeprowadzili już dziewiątą noc nalotów, ale nastroje inwestorów poprawiły się po sygnałach z Teheranu o możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Ropa WTI pozostaje w okolicach 82 USD za baryłkę, a Brent około 88 USD, po odwróceniu wcześniejszych wzrostów. Na rynku Forex po raz kolejny na prowadzenie wychodzi dolar amerykański.

Motorem giełdowych zwyżek były dziś spółki półprzewodnikowe, które próbują odrobić ubiegłotygodniowe straty – ETF VanEck Semiconductor (SMH) zyskał ponad 1%, a liderami wzrostów były Teradyne (+5%), Astera Labs (+4%), Micron (+3%) i AMD (+2%). Analitycy z Wells Fargo ostrzegają jednak, że mimo możliwego krótkoterminowego odbicia, średnioterminowy trend wzrostowy w sektorze technologicznym został zaburzony, a ryzyko głębszej korekty w kierunku 200-dniowych średnich wzrosło. Napięcie na rynku surowcowym dodatkowo podgrzali Huti w Jemenie, którzy ogłosili morską blokadę Arabii Saudyjskiej, co grozi eskalacją zakłóceń w dostawach ropy przez cieśninę Bab al-Mandab.

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