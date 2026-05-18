NATGAS rośnie na fali prognoz upałów i napiętego bilansu rynku

Notowania gazu ziemnego dziś rosną, a ten ruch wynika przede wszystkim z poprawy krótkoterminowej sytuacji na rynku. Nie jest to efekt jednego konkretnego wydarzenia, ale kilku czynników, które w ostatnim czasie poprawiły nastroje wśród kupujących. Najważniejsze są prognozy wyższych temperatur w USA. Oznacza to większe zużycie energii elektrycznej, głównie przez klimatyzację, a to z kolei zwiększa zapotrzebowanie na gaz wykorzystywany w energetyce.

W krótkim terminie rynek gazu bardzo silnie reaguje na zmiany pogody, ponieważ nawet niewielka korekta prognoz może istotnie zmienić oczekiwania co do konsumpcji. Jeśli cieplejsze warunki utrzymają się dłużej, rośnie zużycie energii na klimatyzację, a to zwykle przekłada się na większe spalanie gazu w elektrowniach. Właśnie dlatego rynek wycenia dziś nie sam poziom temperatur, lecz ich potencjalny wpływ na bilans podaży i popytu w najbliższych dniach i tygodniach.

Drugim istotnym elementem są oczekiwania dotyczące wolniejszego przyrostu zapasów gazu niż wcześniej zakładano. Dla rynku jest to sygnał, że strona podażowa nie zaskakuje pozytywnie, a popyt pozostaje stabilny lub nieco silniejszy od wcześniejszych prognoz. W takim układzie zmniejsza się przestrzeń do korekty spadkowej, a jednocześnie rośnie przekonanie, że rynek może być bardziej napięty, niż wynikałoby to z wcześniejszych założeń.

Istotnym wsparciem pozostaje również eksport LNG. Utrzymujący się wysoki i stabilny popyt na gaz skroplony ogranicza nadwyżkę surowca na rynku amerykańskim i sprawia, że ceny stają się bardziej wrażliwe na lokalne zmiany prognoz pogodowych oraz dane magazynowe. W praktyce oznacza to, że nawet bez jednego silnego impulsu rynek może poruszać się wyżej, jeśli globalny bilans pozostaje relatywnie napięty.

Warto również podkreślić, że obecny ruch ma charakter przede wszystkim fundamentalny, a nie czysto spekulacyjny. Gaz ziemny należy do najbardziej zmiennych surowców energetycznych, ponieważ łączy silną sezonowość, dużą zależność od warunków pogodowych oraz wysoką wrażliwość na dane o zapasach i przepływy handlowe. W takim otoczeniu nawet niewielkie zmiany w oczekiwaniach mogą prowadzić do wyraźnych ruchów cenowych bez konieczności pojawienia się jednego dominującego bodźca.

W szerszym ujęciu rynek nadal pozostaje w fazie, w której kluczowe znaczenie będą miały kolejne odczyty pogodowe, dane o zapasach oraz dynamika eksportu LNG. Jeżeli prognozy wyższych temperatur zostaną utrzymane, a przyrost magazynów okaże się słabszy od oczekiwań, obecny ruch wzrostowy może mieć kontynuację. Jeśli jednak rynek zacznie dyskontować słabszy popyt lub szybsze odbudowywanie zapasów, przestrzeń do dalszej zwyżki może się stopniowo ograniczać.

