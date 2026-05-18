NATGAS rośnie na fali prognoz upałów i napiętego bilansu rynku

Notowania gazu ziemnego dziś rosną, a ten ruch wynika przede wszystkim z poprawy krótkoterminowej sytuacji na rynku. Nie jest to efekt jednego konkretnego wydarzenia, ale kilku czynników, które w ostatnim czasie poprawiły nastroje wśród kupujących. Najważniejsze są prognozy wyższych temperatur w USA. Oznacza to większe zużycie energii elektrycznej, głównie przez klimatyzację, a to z kolei zwiększa zapotrzebowanie na gaz wykorzystywany w energetyce.
W krótkim terminie rynek gazu bardzo silnie reaguje na zmiany pogody, ponieważ nawet niewielka korekta prognoz może istotnie zmienić oczekiwania co do konsumpcji. Jeśli cieplejsze warunki utrzymają się dłużej, rośnie zużycie energii na klimatyzację, a to zwykle przekłada się na większe spalanie gazu w elektrowniach. Właśnie dlatego rynek wycenia dziś nie sam poziom temperatur, lecz ich potencjalny wpływ na bilans podaży i popytu w najbliższych dniach i tygodniach.
Drugim istotnym elementem są oczekiwania dotyczące wolniejszego przyrostu zapasów gazu niż wcześniej zakładano. Dla rynku jest to sygnał, że strona podażowa nie zaskakuje pozytywnie, a popyt pozostaje stabilny lub nieco silniejszy od wcześniejszych prognoz. W takim układzie zmniejsza się przestrzeń do korekty spadkowej, a jednocześnie rośnie przekonanie, że rynek może być bardziej napięty, niż wynikałoby to z wcześniejszych założeń.
Istotnym wsparciem pozostaje również eksport LNG. Utrzymujący się wysoki i stabilny popyt na gaz skroplony ogranicza nadwyżkę surowca na rynku amerykańskim i sprawia, że ceny stają się bardziej wrażliwe na lokalne zmiany prognoz pogodowych oraz dane magazynowe. W praktyce oznacza to, że nawet bez jednego silnego impulsu rynek może poruszać się wyżej, jeśli globalny bilans pozostaje relatywnie napięty.
Warto również podkreślić, że obecny ruch ma charakter przede wszystkim fundamentalny, a nie czysto spekulacyjny. Gaz ziemny należy do najbardziej zmiennych surowców energetycznych, ponieważ łączy silną sezonowość, dużą zależność od warunków pogodowych oraz wysoką wrażliwość na dane o zapasach i przepływy handlowe. W takim otoczeniu nawet niewielkie zmiany w oczekiwaniach mogą prowadzić do wyraźnych ruchów cenowych bez konieczności pojawienia się jednego dominującego bodźca.
W szerszym ujęciu rynek nadal pozostaje w fazie, w której kluczowe znaczenie będą miały kolejne odczyty pogodowe, dane o zapasach oraz dynamika eksportu LNG. Jeżeli prognozy wyższych temperatur zostaną utrzymane, a przyrost magazynów okaże się słabszy od oczekiwań, obecny ruch wzrostowy może mieć kontynuację. Jeśli jednak rynek zacznie dyskontować słabszy popyt lub szybsze odbudowywanie zapasów, przestrzeń do dalszej zwyżki może się stopniowo ograniczać.
Źródło: xStation5
Komentarz giełdowy: Rynek akcji niewzruszony wzrostem obaw o inflację – na jak długo?
Przegląd walutowy: Kurs dolara w górę po ciężkim tygodniu – ile potrwa umocnienie?
US Open: Rynek w zawieszeniu przed raportem Nvidii
Ile Wall Street ma paliwa do wzrostów? Spółki z S&P 500 notują rekordowy wzrost zysków od 2021 roku
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.