NATGAS w górę o 10%🔥📈

Na dzisiejszej sesji kontrakty na gaz ziemny rosną o 10%. Od lokalnego minimum cena w ciągu 3 dni wzrosła o ponad 25%. Korekty wzrostowej można było oczekiwać od kilku tygodni. Wyceny kontraktów nie uwzględniały dysproporcji między prognozami pogody a poziomem eksportu, produkcji i zapasów. Jednak na początku tego tygodnia wyceny zostały wstrząśnięte przez pojawienie się „wiru polarnego” nad obszarem środkowego zachodu USA, skąd pochodzi większość zapotrzebowania na gaz ziemny w USA. Temperatury załamały się, zapotrzebowanie znacznie wzrosło, a ceny kontraktów musiały szybko nadrobić. NATGAS (D1) Źródło: xStation5

